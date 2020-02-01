Чиновники Керченской городской администрации, которые подарили ветеранам по батону белого хлеба в честь годовщины снятия блокады Ленинграда, обвинили в общественном резонансе на это событие московских блогеров и Украину. Это следует из видеозаписи собрание администрации, размещенной в Twitter.

«Мой дед, который лежит в братской могиле, будет только рад, если я буду хорошо выглядеть, если я буду сытой. Он за это отдал свою жизнь», — заявила глава Керченского городского совета, член партии «Единая Россия» Мая Хужина. «И если московские блогеры этого не понимают, это их проблема, но не наша», — добавила чиновница.

Оказывается, в том, что зажравшиеся чиновницы в норковых шубах подарили ветеранам в Керчи по буханке хлеба, виноваты Украина, КПРФ и московские блогеры pic.twitter.com/RB6B8COtK9

— Michael Avrinsky (@gsl2k10) February 1, 2020

Напомним, на прошлой недели крымские власти подарили ветеранам по батону белого хлеба в честь годовщины снятия блокады Ленинграда. Фото со встреч, где чиновницы в норковых шубах вручают «подарки» пенсионерам, опубликовала сама Хужина, однако вскоре удалила публикацию из-за негативной реакции пользователей соцсетей.

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