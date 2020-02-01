«Мой дед отдал жизнь, чтобы я хорошо кушала и одевалась» — чиновница из Керчи, «подарившая» ветеранам батоны хлеба

«Мой дед отдал жизнь, чтобы я хорошо кушала и одевалась» — чиновница из Керчи, «подарившая» ветеранам батоны хлеба

01.02.2020, 19:57, Новости дня

Чиновники Керченской городской администрации, которые подарили ветеранам по батону белого хлеба в честь годовщины снятия блокады Ленинграда, обвинили в общественном резонансе на это событие московских блогеров и Украину. Это следует из видеозаписи собрание администрации, размещенной в Twitter.

«Мой дед, который лежит в братской могиле, будет только рад, если я буду хорошо выглядеть, если я буду сытой. Он за это отдал свою жизнь», — заявила глава Керченского городского совета, член партии «Единая Россия» Мая Хужина. «И если московские блогеры этого не понимают, это их проблема, но не наша», — добавила чиновница.

Оказывается, в том, что зажравшиеся чиновницы в норковых шубах подарили ветеранам в Керчи по буханке хлеба, виноваты Украина, КПРФ и московские блогеры pic.twitter.com/RB6B8COtK9

— Michael Avrinsky (@gsl2k10) February 1, 2020

Напомним, на прошлой недели крымские власти подарили ветеранам по батону белого хлеба в честь годовщины снятия блокады Ленинграда. Фото со встреч, где чиновницы в норковых шубах вручают «подарки» пенсионерам, опубликовала сама Хужина, однако вскоре удалила публикацию из-за негативной реакции пользователей соцсетей.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Депутат украинской Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар извинился за сделанное им пенсионерке из Кировоградского района предложение продать свою собаку, чтобы рассчитаться за газ. Женщина, позвонившая в студию ток-шоу "Голос народа" на телеканале "112 Украина", поинтересовалась, как прожить на пенсию в 80 долларов, оплачивая коммунальные услуги в размере больше ее пенсии даже при […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика