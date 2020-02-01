Мнение: О цене заявлений про выход из кризиса в одной картинке

Сейчас разного ранга официальные лица соло и хором говорят, что жить в России становится лучше. Зарплаты растут, доходы – тоже, инфляция снижается, кризис уходит. В торговых центрах не протолкнуться, а иномарки создают пробки. Официальная статистика, не забывая подновлять методику, как шлюха макияж, подмахивает власти красивыми цифрами…
И лишь объективная реальность, данная нам в ощущениях, создаёт какой-то диссонанс. Причём не только у «нытиков». Но, быть может, это неравнодушное меньшинство сильно ошибается?
Смотрим на одну картинку.
Можно сказать, что на общественные настроения повлияли немотивированное повышение пенсионного возраста и усилившиеся политические репрессии в столицах. Но вряд ли это даст полную картину происходящего в умах и чувствах.
И вот вопрос: если всё так хорошо, как об этом говорят путинские чиновники и пригожинские боты, почему же люди всё меньше и меньше чувствуют себя счастливыми? Где она, лёгкость бескризисной жизни, прочувствованная на собственной шкуре?
Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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