В Думу поступили инициативы Путина о горячем питании для школьников

В проекте предлагается дополнить уже существующий закон об образовании пунктом, в котором ученикам начального общего образования гарантируется не менее одного бесплатного горячего питания в день. Обеспечиваться подобная мера будет за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов и местных бюджетов, а также за счет иных источников финансирования, предусмотренных российским законодательством.

В соответствии с данной поправкой бюджеты регионов России смогут получать субсидии для обеспечения школьников бесплатными горячими обедами. Условия предоставления финансовой поддержки будет определять правительство. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин направил поступивший законопроект в профильный комитет Госдумы по образованию и науке.

Напомним, о необходимости обеспечить школьников бесплатными горячими обедами президент России Владимир Путин рассказывал во время своего послания Федеральному Собранию. «В тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставлять уже с 1 сентября 2020 года», – подчеркнул российский лидер.

Он также попросил ускорить работы в тех местах, которые обеспечить детей горячим питанием так быстро не смогут. «Не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах по всей стране должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием», – заключил Владимир Путин.

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