Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский опубликовал перечень стран, высмеяв их требования к России. Также в его список попали ПАСЕ и Грета Тунберг.

«ПАСЕ потребовала от РФ вернуть Крым Украине. Польша потребовала денег. Эстония и Латвия – вернуть транзит через их порты. Литва и та же Польша, обидевшись на то, что Москва архивы открывает, – не приставать к ним с Холокостом. Турция – оставить в покое террористов в Идлибе и перестать ей, Турции, мешать в Ливии. И в Сирии», – написал Сатановский в Telegram-канале.

Он уточнил, что США требуют, чтобы РФ не вмешивалась в их выборы и при этом открыла доступ к Северному морскому пути и не мешала им «проталкивать свой дорогой сжиженный газ на европейские рынки». Сатановский отметил, что Грузия хочет обратно Южную Осетию и Абхазию, Белоруссия – «скидок по нефти и продолжения банкета с Союзным государством в стиле игры в одни экономические ворота», а «что от РФ требует Украина, вообще не перечесть».

«Британия требует сама не знает, чего со Скрипалями. Швеция, чтобы Москва не обижала Польшу, Украину и Прибалтику, и чтобы русские подлодки не ходили по ее, Швеции, территориальным водам. <…> Дания чего-то требует с российским газопроводом», – продолжил он.

Не забыл Сатановский и о Грете Тунберг, которая хочет, чтобы молодежь РФ перестала ходить в школу по пятницам и вышла на демонстрации за климат. Он отмечает, что активистка «сильно промахнулась», так как в РФ это непопулярный лозунг.

«Все от нас чего-то требуют. Угрожают, призывают, вводят санкции… Но при этом хотят денег и взаимности. Странные люди. Мы же только по любви раскалываемся. И на взаимность. И на деньги. Старо как мир. Требовать от РФ что-то бесполезно. И даже вредно», – написал он.

Ранее Сатановский предложил «компенсировать» Качиньскому «оккупацию Польши» 30 сребрениками.

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