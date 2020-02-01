Депутат от “Слуги народа” предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку. Коллега по фракции назвал его “долбо…бом”

Народный депутат от “Слуги народа” Евгений Брагарь вечером 31 января во время эфира на телеканале “112 Украина” предложил пенсионерке, позвонившей в студию, продать “собаку элитной породы”, чтобы оплатить счета за коммунальные услуги. Фрагмент программы “Голос народа” опубликован в YouTube “112-го”.

Жительница Кировоградской области сказала гостям студии, что получает 2 тыс. грн пенсии и этих денег не хватает на оплату коммунальных услуг.

“Прожить в этих условиях действительно трудно, но мы не знаем, имеет ли дозвонившийся в студию слушатель еще какое-то имущество… Я лично встречал случаи, когда хотели получить сусидию, имея несколько квартир…”, – ответил Брагарь.

Рассуждая, как можно оплатить коммунальные услуги при такой пенсии, депутат сказал: “Если у нее есть какое-то имущество… какая-то собака элитной породы… Она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить…”

ВИДЕОВидео: 112 Украина / YouTube

На следующий день, 1 февраля, нардеп извинился за свои слова.

“Я – новый человек в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы. Хочу подчеркнуть, что не ставил целью кого-то обидеть, а только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, не требующие помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный способ жизни. Приношу извинения всем, кого обидели мои слова”, – написал Брагарь в Facebook.

Доброго дня, мені дуже прикро, що мої висловлювання на 112 каналі з приводу субсидій викликали таку бурхливу реакцію. Я… Posted by Євгеній Брагар on Laupäev, 1. veebruar 2020

От имени руководства “Слуги народа” извинения принесла также коллега Брагаря по фракции Евгения Кравчук.

“Задание нашей команды – повысить уровень жизни людей на столько, чтобы таких звонков и подсчетов в прямом эфире вообще не было. А еще в который раз убеждаюсь: не умеешь – не берись. Или учись. Не готов к прямым эфирам – займись законодательной работой. От неучастия в ток-шоу еще ни один депутат не умер”, – подчеркнула Кравчук в Facebook.

Она добавила, что фракция не поддерживает высказывания Брагаря.

Вчора під час ефіру на 112 каналі депутат з нашої фракції Євген Брагар дозволив собі абсолютно некоректне висловлювання… Posted by Yevheniya Kravchuk on Laupäev, 1. veebruar 2020

Нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос назвал Брагаря “долбо…бом”.

26-летний Евгений Брагарь был избран в Верховную Раду по списку партии “Слуга народа” (№76). До избрания работал аспирантом в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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