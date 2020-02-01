Мнение: Полковника МВД арестовали за взятку от «вора в законе»

Суд арестовал высокопоставленного сотрудника МВД и экс-сотрудника управления К ФСБ по делу о взятке в 25 млн рублей.

Пресненский суд Москвы арестовал до 29 марта бывшего сотрудника управления К ФСБ Игоря Фролова и заместителя начальника управления по раскрытию резонансных преступлений Главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина по делу о взятке в 25 млн рублей.

Кузин и Фролов подозреваются в вымогательстве и получении взятки от криминального авторитета Мирона Амадяна (он же – Дмитрий Чантурия, он же – Мирон). В эту сумму подозреваемые оценили прекращение проверки в отношении Амадяна по 210.1 статье УК РФ — «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Фролов был уволен из ФСБ после публикации «Новой» о связях офицера с лидерами криминального мира. В этой публикации мы не назвали фамилию офицера ФСБ, но на Лубянке сразу догадались, о ком речь, и после проверки отправили офицера на пенсию.

Уголовное дело, фигурантами которого стали Кузин и Фролов, было возбуждено 29 января 2020 года. В этот же день после обыска в квартирах Кузина (в Балашихе) и Фролова (в Красногорске) оба были задержаны, а на утро доставлены в суд для избрания меры пресечения.

Ирек Муртазин

спецкор

На снимке: полковник Евгений Кузин, фото отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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