Создатели эротической игры начали раздавать бесплатный доступ для защиты от коронавируса

Создатели эротической игры начали раздавать бесплатный доступ для защиты от коронавируса

01.02.2020, 19:30, Разное

Разработчики эротической игры Mirror заявили, что раздадут ключи некоторым китайским игрокам. Как оказалось, создатели сделают это для того, чтобы защитить геймеров от эпидемии коронавируса.
Специалисты полагают, что такой шаг заставит поклонников игры оставаться дома, а не посещать различные опасные места, снизив вероятность заражения недугом. По словам сотрудников студии Kagami Works, данные ключи получат не менее 45 000 игроков. Данный проект даже получил название «Wuhan, We’re With You», что в переводе означает «Ухань, мы с тобой».

Чтобы получить ключ, китайский геймер должен перейти по специальной ссылке, введя номер телефона для подтверждения собственного местоположения. Затем следует указать электронный адрес, на который и придёт ключ к Mirror.



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Последнее: Разработчики эротической игры Mirror заявили, что раздадут ключи некоторым китайским игрокам. Как оказалось, создатели сделают это для того, чтобы защитить геймеров от эпидемии коронавируса. Специалисты полагают, что такой шаг заставит поклонников игры оставаться дома, а не посещать различные опасные места, снизив вероятность заражения недугом. По словам сотрудников студии Kagami Works, данные ключи получат не менее […]

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