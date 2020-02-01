Борт из Уханя сел во Франкфурт-на-Майне

Аэробус А310, эвакуировавший граждан ФРГ из закрытого Уханя, приземлился во Франкфурте-на-Майне. Перелет совершили 108 немцев, два китайца, один гражданин Болгарии и один – США.

Две недели карантина для прибывших пройдут в одной из казарм в земле Рейнланд-Пфальц, передает ТАСС.

Дозаправку и смену экипажа корабля пришлось производить в Хельсинки. Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что у самолета было разрешение на перелет над территорией России, разрешение на посадку также было обещано, однако все произошло иначе. Официальное заявление о недостаточной пропускной способности в аэропорту в Москве она пообещала обязательно обсудить с германским МИДом на следующей неделе.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили в ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в 11-миллионном городе Ухане. Возбудитель быстро определили — это новый коронавирус 2019-nCoV. Город закрыли на карантин, страны торопятся вывезти из него своих граждан.

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Источник: Вести

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