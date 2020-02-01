Отряд кораблей во главе с «Маршалом Устиновым» вошел в Северное море

В субботу Северный флот ВМС РФ сообщил о прохождении отрядом кораблей во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" пролива Па-де-Кале. Пройдя самую узкую часть Ла-Манша, сказано в сообщении, корабли вошли в Северное море.
В составе отряда — крейсер "Маршал Устинов", танкер "Вязьма" и буксир СБ-406, пишет "Интерфакс".
Моряки-североморцы в ходе дальнего похода провели учения по противоподводно-диверсионной обороне кораблей на стоянке, а также тренировались в борьбе с подводными лодками в Бискайском заливе.
Возвращение отряда в место постоянного базирования на Кольском полуострове планируется через семь суток.
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