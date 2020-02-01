Шестерых детей госпитализировали после посещения сауны

После "контакта с водой" в одной из частных саун Перми были госпитализированы шестеро детей, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Жалобы на недомогание и неприятные ощущения в глазах стали поступать от посетителей сауны после купания в бассейне с хлорированной водой.

На место происшествия оперативно приехали шесть бригад "скорой помощи". Медики оказали помощь 12 посетителям сауны, в том числе семерым детям. Шестерых из них пришлось госпитализировать. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

Обстоятельства пришествия выясняют сотрудники краевого Роспотребнадзора.

Источник: Вести

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