Шестерых детей госпитализировали после посещения сауны

После "контакта с водой" в одной из частных саун Перми были госпитализированы шестеро детей, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Жалобы на недомогание и неприятные ощущения в глазах стали поступать от посетителей сауны после купания в бассейне с хлорированной водой.
На место происшествия оперативно приехали шесть бригад "скорой помощи". Медики оказали помощь 12 посетителям сауны, в том числе семерым детям. Шестерых из них пришлось госпитализировать. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.
Обстоятельства пришествия выясняют сотрудники краевого Роспотребнадзора.
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