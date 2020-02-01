Специалисты назвали секреты выгодной покупки автомобиля

Правильное и выгодное приобретение транспортного средства – навык, как правило, приходящий с опытом. Эксперты назвали несколько простых правил, благодаря которым человек сможет значительно сэкономить при покупке автомобиля.

Если человек хочет стать владельцем модели с пробегом, её стоит приобретать в зимнее время – именно в этот период закрывается «сезон», а также расширяются торговые границы. Помимо этого, наблюдается снижение покупательской активности, что лишь увеличивает вероятность нахождение подходящего варианта по хорошей цене. Что касается новых транспортных средств, то в последнем месяце каждого года дилеры делают большие скидки, чтобы «закрыть» планы реализаций. Впрочем, это можно сделать и в январе, когда на рынке присутствуют автомобили прошлого модельного года.

Сэкономить можно и просто дождавшись рестайлинга: обновленный автомобиль всегда будет дороже стандартного, так как дилеры стремятся быстрее освободить место для новинок. Тем не менее, не стоит доверять сверхнизким ценам, ввиду большой вероятности аферы, отмечают эксперты.

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