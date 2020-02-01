Мнение: Живописный труп: Царица Иезавель

Если б Ветхий Завет экранизировали как следует, то вышел бы такой сериал, по сравнению с которым «Игра Престолов» показалась скукотищей. Особенно если обратить внимание на Книгу царств, где описываются интриги, заговоры и убийства правящих династий Израиля. Слыхали наверняка про «развратную Иезавель»? Она как раз оттуда. Поговорим про её страшную гибель.

Голова, руки и нога мертвой царицы Иезавели (на гравюре Густава Доре)



Это был примерно девятый век до н.э. Хорошие (то есть верующие в единого иудейского Господа) цари Давид и Соломон давно умерли, их царство разделилось на две части — Израильское и Иудейское. Вторым худо-бедно продолжали править потомки царя Давида, а вот в Израильском царстве царил полный бардак. Всякие безродные военачальники захватывали престол, убивая предшественников самыми изысканными способами. Обычно им удавалось поцарствовать, если повезло — передать власть сыну, и редко случалось — даже внуку.

Царь Ахав, муж нашей героини Иезавели, был как раз из второго поколения, из сыновей.

Соответственно, во всех этой чехарде престолов правителям было не до соблюдения монотеизма. Гораздо удобнее было верить в старое, в многочисленных языческих божеств. Тем более, что они были такие харизматичные и милые, в отличие от сурового и яростного Яхве.

При этом по земле израильской продолжали бродить многочисленные пророки-служители Яхве, которых раздражало: а) что евреи отступились и стали верить во всякое непотребство; б) что они больше не священники государственной религии в непосредственной близости от царя, а преследуемые бродяжки.

Языческий семитский бог Ваал (чем-то похожий на Гелиоса по функциям и позже кое-где с ним слившийся) тоже очень раздражал монотеистов.



Ну так вот, израильский царь Ахав женился на Иезавели, которая была царевной из Сидона (финикийское государство на побережье Средиземного моря, в районе современного Ливана). Ее папа-царь Итобаал был жрецом, как вы понимаете, Ваала; корень "-вель" в её собственном имени, скорей всего, тоже на самом деле "-ваал". Она любила богиню Иштар и Ваала и поклонялась им у себя на родине, возможно, даже была жрицей. Выйдя замуж Иезавель подумала "а с чего это я должна менять свои привычки?"

Дополнительно отмечу, что Иезавель была бабой гордой, властной, деспотичной и весьма решительной. Муж быстро стал подкаблучником, два ее сына, когда станут царями, тоже в рот ей смотреть будут.

Так выглядела Иезавель согласно фантазии художника 19 века. В волосах у нее символ полумесяца, т.е. верховной языческой богини.



В своем новом царстве Иезавель везде понаставила алтарей и статуй Ваал-Зевуву и Иштар. И подвергла массовой кровавой зачистке всех священников и проповедников Яхве, до которых могла дотянуться. Было (якобы) убито несколько сотен человек. Оставшихся возглавил пророк Илия, харизматичный лидер, а после его исчезновения (вознесения на небе в огненной колеснице) — пророк Елисей.

Когда иудеи-монотеисты окончательно победят, они сделают все, чтобы либо вычеркнуть языческую историю своего народа, либо очернить ее по максимуму. Верховное божество Ваал-Зевув (вполне приличный дяденька, ну и что на его религиозных церемониях оргии устраивали, тогда так модно было) был обращен в князя бесов Вельзевула. Заметьте, его верховный статус так и был сохранился. А вот божеств женского пола, которым служили освобожденные женщины востока, прославлявшие богиню…. кхм… актами плодородия с любым пожелавшим того путником, эти победители ненавидели до такой степени, что вообще стерли их из истории и мифологии. Только в фигурах всяких ведьм и духов-убийц можно найти жалкие следы этих богинь.

Царица Иезавель, как проигравшая, тоже стала жертвой пропаганды.

"Рельеф Бёрни, или Королева Ночи". 1800—1750 до н.э. Древневавилонский рельеф с изображением богини, по одной из версий Иштар.



Вот так, по гамбургскому счету, что она плохого наделала? Верила в своих богов, боролась с теми, кто подрывал политику государства и власть ее мужа своей упертой верой в Яхве. Еще ей предъявляют, что была Иезавель гордой и тщеславной.

Еще одно очень важное обвинение, прикиньте: она красилась! И роскошно одевалась. О боже ж мой.

В итоге самое главное, что ей предъявляют: когда мужу-царю понравился виноградник одного подданного, а тот отказался отдавать, она обвинила того в измене. Его побили камнями, землю конфисковали. И вот именно это вот и преполнило чашу терпения Господа, товарищи! (Чиновники из Краснодарского края сейчас непонимающе пожимают плечами).

Иезавель на картине Д. Шоу. 1896



Когда пророк Илия услышал про конфискованный виноградник, он напророчил, что Иезавель плохо кончит. «Так говорит Господь: на том месте, где псы лизали кровь Навуфея [хозяина виноградника], псы будут лизать и твою кровь». Прошло МНОГО лет, Илия сгинул, Иезавель похоронила мужа, побыла царицей-матерью при своем первом сыне, похоронила его, на престол вступил ее второй сын, а она все была жива и прекрасно себя чувствовала.

Новый лидер, пророк Елисей, решил обновить обеты и выразился более решительно: «Иезавель же съедят псы на поле Изреельском, и никто не похоронит ее». Чтоб не заржавело, Елисей провел кастинг среди верующих иудеев, выбрал самого перспективного полководца и помазал его на царство. В пику царствующему сыну Иезавели. Так в стране появилось два царя одновременно, началась гражданская война.

Перспективного полководца по синодальному переводу Библии звали Ииуй, евреи же зовут его более прилично — Иегу.

Ну не война, а так, войнушка. Ииуй со своей армией быстренько встретился с царским войском на поле боя, застрелил царя из лука насмерть. Остаток казённой армии то ли полёг, то ли поразбежался.

А вот сейчас уже будет про непосредственно труп царицы и собак. Иезавели доложили: "шеф, усе пропало". Бежать было некуда, да и она немолодая уже тетенька, лет сорок пять ей было, старушка прям. Иезавель знала, что сейчас в город вступит победитель и убийца её сына. Она богато оделась, надела на себя царские регалии. Накрасила лицо (Библия это отдельно подчеркивает, неодобрительно). И когда победитель Ииуй, будущий царь, подъехал в своей колеснице к ее дворцу, выглянула в окно.

И начала демонстративно насмехаться над ним.

Смерть Иезавели. Худ. William Brassey Hole



Ииуй не стерпел насмешек. И крикнул:

— Эй, кто там рядом на балконе с безумной бабой, мои сторонники есть?

Предатели среди придворных, разумеется, нашлись. Царица Иезавель и охнуть не успела, как пара евнухов сверзили ее из окна.

Смерть Иезавели, худ. Gino D'Achille



Дальше в Библии написано: «И брызнула кровь ее на стену и на коней, и растоптали ее».

То есть Ииуй еще дополнительно переехал тело упавшей женщины своей колесницей. А потом он отправился вкусно пообедать в завоеванном дворце. После обеда новый царь спохватился и сказал:

— Слушайте, она все-таки царская дочь, может выйти дипломатический скандал с соседями. Сходите, похороните ее прилично.

Дальше прямо копипащу, так хорошо сформулировано, отточенные фразы, ничего лишнего, хорошо творил пейсатель. «И пошли хоронить ее, и не нашли от нее ничего, кроме черепа, и ног, и кистей рук. И возвратились, и донесли ему. И сказал он: таково было слово Господа, которое Он изрек чрез раба Своего Илию Фесвитянина, сказав: на поле Изреельском съедят псы тело Иезавели, и будет труп Иезавели на участке Изреельском, как навоз на поле, так что никто не скажет: это Иезавель».

Скульптор Léon Auguste Perrey



Несмотря на то, что найденное количество останков престарелой царицы было минимальным, художники Нового Времени, разумеется, предпочитали изображать молодую красивую голую тетку. С собачками, потому что их жестокость и мех так хорошо контрастируют с юной человеческой кожей.

Худ. Claudio Ridolfi, 17 век



Более того, я весьма сомневаюсь, что упав с высокого балкона своего дворца, и потом еще побывав под боевой колесницей, Иезавель осталась жива, а не скончалась от травм позвоночника и т.п.

По логике, собачкам досталось уже мертвое тело. Но рисуют ее вполне живой и сопротивляющейся.

Вообще интересные люди раньше жили: украшать такими сюжетами плитку на своей печке…



Ну и разумеется, как я уже рассказывала в своем тексте Живописный труп: Смерть Клеопатры, без того, чтобы разорвать на ней блузку этим художникам было вообще никак.

Иногда, глядя на эти картины 16-19 веков я думаю, что у них доказательством смерти было не отсутствие пульса, или там кровищи лужа вокруг. А именно голая хрудь. Без нее нещитово, видимо.

Так что теперь вы знаете про Иезавель все, что необходимо, эрудицию повысили, молодцы, спасибо за внимание. О! вот еще мелочь: "развратная Иезавель" она не потому, что заводила юных фаворитов а-ля Екатерина Великая или Дэми Мур. А потому что поклоняться идолам, а не Яхве — это, по мнению пророков, разврат. Так и прилипло.

Еще у нее дочь была, тоже жгла. Но некст тайм.

Источник: Шакко

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