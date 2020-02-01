Мнение: Самоуничтожение социализма, политкорректные имена и как восстановить справедливость

1. На прошлой неделе мы с вами обсуждали новомодный аргумент современных коммунистов – мол, вытеснение феодализма капитализмом продолжалось столетиями, со множеством осечек и откатов назад – поэтому и социализм, несмотря на его очевидное поражение, всё равно якобы непременно должен победить (ну, когда-нибудь, потом, в будущем). Читатель lrlay777, однако, указывает, что неудача социализма вовсе не в том, что он не мог одолеть капитализм в военном отношении (как раз таки мог), а в том, что он так и не сумел победить внутренние проблемы и потому – самоуничтожился:

https://olegmakarenko.ru/1768755.html?thread=723705907#t723705907

Пример долгого становления капитализма – некорректен.

По той причине, что капитализм не мог «взлететь» долго не потому, что он был менее экономически эффективен, чем феодализм, а потому что феодализм банально подавлял ростки капитализма силой. До тех пор, пока буржуазия не стала достаточно сильной, чтобы не позволять это. То есть причина поражения капитализма на начальных стадиях своего становления – не собственная неэффективность, а превосходящая внешняя сила.

С крахом социализма было не так. Советский Союз, с самого начала своего существования был достаточно крепок, чтобы отражать внешнюю агрессию. А вот с внутренними проблемами социализм справится не мог. Со своей собственной деградацией.

Самые устойчивые мифы – это мифы, поддерживаемые и своими и противниками. Одним из таких мифов является миф о победе Запада в Холодной войне. Да, с точки зрения раздела плюшек – безусловно, Запад победил. Но это не было поражением в ходе прямого противостояния. Это поражение было обусловлено не столько внешним давлением, сколько процессами внутренней деградации.

И именно эта принципиальная разница делает пример с первоначальными поражениями буржуазных революций не корректным. Ранний капитализм подавлялся феодализмом. Социализм же подавил сам себя, главным образом. «Помощь» врагов извне, конечно была, и довольно значительная, но не она была определяющей, а внутренние проблемы социализма. Кстати, ссылка на внешних врагов ещё не катит потому, что противостояние буржуазного мира социализму с самого начала был прописан в коммунистической идеологии, как неизбежное и объективное зло. Поэтому неумение ему противостоять – это тоже свидетельство неэффективности советской власти. Сказать про советскую власть, что она всем хороша, только с буржуями справится не может, это все равно, что сказать про топор, что им можно делать что угодно, только не рубить.

Можно дополнить, что советский социализм долгое время пытался решать свои внутренние проблемы сугубо силовым путём, жёстко подавляя любое сопротивление граждан. Когда же во второй половине советского периода наступили наконец травоядные деньки, и коммунисты получили долгожданный шанс применить свои экономические методы в спокойной обстановке, – выяснилось, что рецепты господина Маркса на практике не работают.

2. Мне прислали письмо с неожиданным вопросом. Вот в советские времена был набор классово-верных, коммунистических имён для детей: Вилен (Владимир Ильич Ленин), Мэлс (Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин), Даздраперма (Да здравствует Первое мая!), Персострат (Первый советский стратостат).

Теоретически и сейчас должно быть что-нибудь такое:

— Гендераз (Гендерное разнообразие);

— Уратол (Ура толерантности);

— Мотемоде (Моё тело — моё дело);

— Мирбдисмень (Мир без дискриминации меньшинств);

— Конву (Кончита Вурст).

В Сети, однако, подобного списка я не нашёл: похоже, желающим идти в ногу с прогрессом придётся или приставлять матчество к традиционному имени (Элтон, Мартина), или напрягать фантазию самостоятельно.

3. Две истории на 9gag:

https://9gag.com/gag/aXjR2Z6

Первая, из Уганды, на картинке к посту.

Джордан Киниера, житель Уганды, стал свидетелем того, как у его отца отобрали землю по решению суда. Он потратил 18 лет на образование, стал юристом и вернул семейную собственность 23 года спустя.

Вторая в комментариях:

* Американская версия *

Малькольм Джексон был ошибочно арестован по обвинению в изнасиловании и убийстве, которых он не совершал, и осуждён на пожизненное заключение. В тюрьме он выучился на адвоката и спустя 45 лет доказал свою невиновность.

Когда он вышел на свободу, ему было 95, спустя год он умер.

Интересно, а как могла бы выглядеть советская версия этой истории?

Источник: Место для дискуссий

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 1. На прошлой неделе мы с вами обсуждали новомодный аргумент современных коммунистов – мол, вытеснение феодализма капитализмом продолжалось столетиями, со множеством осечек и откатов назад – поэтому и социализм, несмотря на его очевидное поражение, всё равно якобы непременно должен победить (ну, когда-нибудь, потом, в будущем). Читатель lrlay777, однако, указывает, что неудача социализма вовсе не в […]