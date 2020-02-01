Эвакуация российских граждан из Китая начнется 3-4 февраля военными самолетами

Эвакуация российских граждан из Китая начнется 3-4 февраля с привлечением самолетов ВКС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, раньше сделать это невозможно, поскольку китайской стороне потребовалось определенное время, чтобы согласовать с Россией полетную информацию. Ранее Владимир Путин распорядился привлечь военно-космические силы России к эвакуации граждан из наиболее пораженных коронавирусом районов Китая. Как сообщает Минобороны РФ, для эвакуации будут задействованы пять самолетов. На борту каждого будут находиться военные медики и специалисты в области вирусологии, современные средства диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимые медицинские препараты.

По последним данным, с декабря 2019 года из-за коронавируса нового типа умерли 259 человек. Число заболевших достигает 12 тысяч человек, 1795 человек находятся в тяжелом состоянии.

31 января первых зараженных обнаружили на территории России. Это граждане Китая, проживающие в Забайкалье и Тюменской области. По сообщениям Роспотребнадзора, их состояние оценивается как стабильное. В ведомстве также заявили, что на данный момент больные изолированы, а их контакты проверены, поэтому риска распространения инфекции нет.

Случаи регистрации зараженных подтверждены также в других 22 странах мира: США, Канаде, Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Швеции, Финляндии, ОАЭ, Австралии, Вьетнаме, Японии, Непале, Сингапуре, Южной Корее, Таиланде, Малайзии, Шри-Ланке, Камбодже, Индии на Филиппинах.

Ученые из Гонконга разработали первую вакцину против коронавируса, однако начать её использование можно будет только после серии клинических испытаний. По словам заведующего кафедрой инфекционных заболеваний Гонконгского университета Юена Квок-юнга, тестирование вакцины на животных займёт несколько месяцев. Ещё один год потребуется для проведения клинических испытаний на людях. Только после этого можно будет начать массовое использование вакцины в медицинских целях.

Австралийские ученые из научного института Доэрти заявили, что им удалось получить штамм китайского коронавируса в лабораторных условиях. Как говорится на сайте института, этот результат позволит международным лабораториям выявить важную информацию для борьбы с вспышкой заболевания. Штамм будет использован для диагностики заболевания не только в австралийских лабораториях и больницах, но и в лабораториях ВОЗ в Европе. Вирус вырастили из тканей пациента с подтвержденным диагнозом. Это первый случай выращивания коронавируса за пределами Китая.

Ранее The Insider собрал всю имеющуюся о новом вирусе информацию. Читайте также: Не выходи из комнаты. Как в России готовятся к коронавирусу и при чем тут «Арбидол» и чихание в локоть

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Последнее: Эвакуация российских граждан из Китая начнется 3-4 февраля с привлечением самолетов ВКС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, раньше сделать это невозможно, поскольку китайской стороне потребовалось определенное время, чтобы согласовать с Россией полетную информацию. Ранее Владимир Путин распорядился привлечь военно-космические силы России к эвакуации граждан из наиболее пораженных коронавирусом районов Китая. Как сообщает Минобороны РФ, для […]