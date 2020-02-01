Обнаружены сделанные за считанные минуты до трагедии снимки группы Дятлова

В феврале 1959 года в окрестностях горы Холатчахль (Свердловская область) при загадочных обстоятельствах вместе с руководителем Игорем Дятловым погибла группа из девяти туристов. До сих пор нет единой версии относительно трагедии и исследователи строят всё новые предположения, опираясь на вновь выявленные факты. Недавно стало известно о сделанных за считанные минуты до трагедии снимках, которые, возможно, смогут пролить свет на случившееся.

Участник поисковой группы, организованной сразу после гибели группы Дятлова, в качестве версии трагедии предполагает весьма неожиданный вариант. Изучив снимки Семёна Золотарёва, одного из участников погибшей экспедиции, Валерий Якименко заметил странное пятно. Фото, предположительно, сделано за несколько минут до трагедии, причиной которой и могло послужить виднеющееся в небе пятно – след выхлопа дыма или выброса какого-либо вещества.

На других фото группы Дятлова также можно различить то же пятно, из чего исследователи пришли к выводу, что двигалось оно в небе не менее 3-х минут, но, учитывая небольшую скорость, ракетой оно быть точно не могло. Возможно, это была некая ёмкость, из которой струилась ядовитая жидкость и облако дыма или пара. Участники группы Дятлова могли поддаться панике и начать убегать, сделать этого в итоге так и смогли.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В феврале 1959 года в окрестностях горы Холатчахль (Свердловская область) при загадочных обстоятельствах вместе с руководителем Игорем Дятловым погибла группа из девяти туристов. До сих пор нет единой версии относительно трагедии и исследователи строят всё новые предположения, опираясь на вновь выявленные факты. Недавно стало известно о сделанных за считанные минуты до трагедии снимках, которые, возможно, […]