Audi тестирует новую версию мощного хэтчбека RS3 на заснеженной трассе

Компания Audi проводит тестирование новой версии RS3 в условиях заснеженной трассы. Мощный хэтчбек оснащён турбированным двигателем, который генерирует свыше 400 «лошадок».
Компания Audi готовится к обновлению всей линейки A3, включая модели RS3 и S3. Прототипы всех авто были замечены во время дорожного тестирования. Новый снимок мощной модели демонстрирует проверку проходимости в условиях заснеженной трассы Нюрбургринга. Очередное поколение RS3 станет использовать широкие крылья и обвес агрессивного дизайна.
Помимо этого, модель получит несколько изменённую оптику, более крупную фальшрадиаторную решетку, а также поменяет силуэт воздухозаборников, смещённых в нижние угловые зоны. Задняя область корпуса нового RS3 получит переработанные по дизайну фонари, антикрыло и обвес. Салон модели выполнен в стилистике A3. При этом для RS3 конструкторы приготовили самую новую версию фирменной системы мультимедиа MMI. Дисплей ранее размещался на передней панели, но в новом исполнении интегрирован непосредственно в неё. Пока неизвестно, станет ли Audi размещать второй экран поблизости от базового для вывода виртуальных элементов контроля HVAC.
Под капотом доработанной RS3 установлен турбированный двигатель объёмом 2,5 л, идентичный используемому в актуальной сборке авто. Производительность в номинальном режиме составляет 394 «лошадки», однако ожидается улучшение до мощности более 400 «лошадей». Предположительно, официальный показ A3 состоится в марте текущего года во время Женевского мотор-шоу. На этом же автосалоне может появиться и модель S3. Дебюта мощного RS3, по прогнозам специалистов, стоит ожидать к концу 2020 года.
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