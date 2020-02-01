Юлия Савичева трогательно поздравила супруга с 35-летием

Юлия Савичева разместила в личном фотоблоге поздравление для своего супруга в честь его 35-летия. Певица на странице собственного аккаунта в Instagram отметила, что она и её муж родились в феврале, под знаком зодиака «Водолей» и связали свою жизнь с музыкой.

Савичева готовится выпустить новый альбом 7 февраля. Пластинка будет включать множество композиций, созданных Александром Аршиновым. В настоящее время из новинок певицы на цифровых площадках присутствует композиция «Тик-так». Юлия Савичева отмечает, что в период беременности муж в соседней комнате играл на гитаре, сочиняя текст к этой песне. Уже в то время исполнительница полюбила мелодию.

Савичева отметила огромную радость в связи с получением композицией признания слушателей. В семье артистов имеется традиция поздравлять друг друга непосредственно в 00:00 праздничного дня. Юлия Савичева вместе с дочерью Анной уже выразили тёплые слова в адрес именинника. В комментариях к посту подписчики знаменитости присоединились к поздравлениям Аршинова.

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