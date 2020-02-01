Юлия Савичева трогательно поздравила супруга с 35-летием

Юлия Савичева трогательно поздравила супруга с 35-летием

01.02.2020, 19:21, Разное

Юлия Савичева разместила в личном фотоблоге поздравление для своего супруга в честь его 35-летия. Певица на странице собственного аккаунта в Instagram отметила, что она и её муж родились в феврале, под знаком зодиака «Водолей» и связали свою жизнь с музыкой.
Савичева готовится выпустить новый альбом 7 февраля. Пластинка будет включать множество композиций, созданных Александром Аршиновым. В настоящее время из новинок певицы на цифровых площадках присутствует композиция «Тик-так». Юлия Савичева отмечает, что в период беременности муж в соседней комнате играл на гитаре, сочиняя текст к этой песне. Уже в то время исполнительница полюбила мелодию.

Савичева отметила огромную радость в связи с получением композицией признания слушателей. В семье артистов имеется традиция поздравлять друг друга непосредственно в 00:00 праздничного дня. Юлия Савичева вместе с дочерью Анной уже выразили тёплые слова в адрес именинника. В комментариях к посту подписчики знаменитости присоединились к поздравлениям Аршинова.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В феврале 1959 года в окрестностях горы Холатчахль (Свердловская область) при загадочных обстоятельствах вместе с руководителем Игорем Дятловым погибла группа из девяти туристов. До сих пор нет единой версии относительно трагедии и исследователи строят всё новые предположения, опираясь на вновь выявленные факты. Недавно стало известно о сделанных за считанные минуты до трагедии снимках, которые, возможно, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика