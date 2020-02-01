Посол США в РФ раскрыл суть предложенной им «хоккейной дипломатии»

Посол США в РФ Джон Салливан, посетивший хоккейный матч между московскими клубами «Спартак» и «Динамо», заявил, что хоккей может помочь «разбить лед» между Россией и США.

«Сразу по прибытию в Россию я сказал – смотрите, у американцев и россиян много общего, мы очень любим хоккей, то, что происходит на льду», – сказал Салливан в ответ на вопрос, что такое «хоккейная дипломатия», передает ТАСС.

Он отметил, что для него хоккей – это возможность поговорить с россиянами, вспомнить о суперсерии СССР – Канада 1972 года или Кубке Канады 1987 года. «Мне очень интересно разговаривать об этом, но для меня это также и полезная возможность «разбить лед», чтобы начать разговор об общих интересах и ценностях россиян и американцев», – сказал посол.

Салливан пояснил, что «хоккейная дипломатия» – это игра, но «это также что-то общее между американцами, русскими, канадцами, немцами, финнами, которые все любят эту игру».

Позже посол ответил на вопрос, хотел бы он сыграть в хоккей против РФ или на ее стороне. «Я бы играл в российскую игру в качестве гостя, и, будучи дипломатом, сидел бы на той скамейке, куда бы меня пригласили хозяева», – сказал он, уточнив, что начнет играть, как только его снаряжение доставят из Вашингтона.

Кроме того, Джон Салливан рассказал, что считает капитана «Вашингтона» Александра Овечкина своим любимым хоккеистом и лучшим игроком в мире. «Мой любимый хоккеист играет за мой домашний клуб – «Вашингтон». Это Александр Овечкин, он скоро достигнет отметки в 700 голов. По моему скромному мнению, Овечкин – лучший игрок во всем мире, я еще с ним не встречался, но надеюсь, что это скоро произойдет», – сказал он.

«Овечкин – квинтэссенция русского. Сейчас ему 34, но я помню, когда ему было 18 и он был еще подростком. Когда он забрасывал шайбу, видны были страсть и радость подростка, сейчас ему 34, и эти эмоции у него остались, ему по-прежнему это нравится. Я видел, как он забросил первую шайбу, мне жаль, что не смогу увидеть, как он забросит 700-ю», – добавил Салливан.

Посол признался, что Овечкина «трудно не любить», так как он «особенный игрок, особенный человек и отличный посол игры».

Напомним, Джон Салливан прибыл в Москву 16 января. Он заявил, что рассчитывает на сотрудничество с российским правительством по важным вопросам, включая денуклеаризацию Корейского полуострова и Афганистан.





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Последнее: Посол США в РФ Джон Салливан, посетивший хоккейный матч между московскими клубами «Спартак» и «Динамо», заявил, что хоккей может помочь «разбить лед» между Россией и США. «Сразу по прибытию в Россию я сказал – смотрите, у американцев и россиян много общего, мы очень любим хоккей, то, что происходит на льду», – сказал Салливан в ответ […]