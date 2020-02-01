Майк Помпео в Беларуси: разговор о правах человека и энергопоставках

В субботу 1 февраля в ходе своей поездки по странам постсоветского пространства государственный секретарь США Майк Помпео посетил Минск.

В ходе встречи с высоким гостем из Вашингтона президент Беларуси Алексанлдр Лукашенко поблагодарил Помпео за то, что он рискнул «приехать в Минск и посмотреть на эту страну — что тут за народ, что за люди, что за диктатура, что за демократия». После чего Лукашенко пошутил, что диктатура в Беларуси заключается в том, что «в субботу-воскресенье все отдыхают, а президент работает». Затем он отметил, что в стране живет «мирный народ», который объединяет с американцами общая борьба с нацизмом. «Вся страна была покрыта концлагерями, еврейскими гетто, каждый третий человек погиб», — сказал Лукашенко, имея в виду события Второй мировой войны.

Майк Помпео и Александр Лукашенко

В свою очередь госсекретарь сказал, что ему очень приятно встретиться с президентом Беларуси: «Мы все работаем совместно в плане борьбы с терроризмом и высоко ценим вашу работу. Надеюсь, мы сможем развивать наши отношения, чтобы в Беларуси была возможности иметь суверенитет и независимость».

Когда в Минск вернется американский посол?

Белорусский политолог Артем Шрайбман считает, что для официального Минска приезд госсекретаря США имеет многоплановое значение. «Конечно, это – проявление белорусского внешнеполитического маневрирования. А главный смысл таких маневров – снизить свою зависимость от традиционного патрона, то есть, от России», — сказал он в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем Шрайбман считает, что для белорусской стороны в данном визите есть много прагматичных соображений.

«В первую очередь, речь может идти об альтернативных поставках нефти. После тринадцатилетнего перерыва в Минск должен приехать посол США. Напомню, что в 2008 году США ввели экономические санкции против Беларуси, в ответ на что Беларусь отозвала своего посла из Вашингтона и выслала американского из Минска. Теперь же можно попытаться добиться снятия санкций. Можно также рассмотреть широкий региональный контекст, в том плане, что Беларусь хочет участвовать в миротворческих инициативах, например, послать своих миротворцев в Украину и заручиться поддержкой США в этом вопросе. Конечно, не следует отбрасывать российский фактор, потом что каждый раз, когда в отношениях Минска и Москвы нарастает напряжение, Лукашенко старается искать новые точки опоры. Сейчас отношения Беларуси и России находятся на одной из самых низких точек в своей истории, поэтому визит Майка Помпео в Минск имеет большое символическое значение. Ведь двадцать пять лет в стране не было чиновника такого уровня из США», — подчеркнул эксперт.

Приезда американского посла в Минск, по мнению Шрайбмана, вряд ли следует ожидать до окончания очередных президентских выборов в Беларуси, которые должны пройти до конца лета этого года.

«По традиции президентские выборы могут стать очередной точкой напряжения между Беларусью и Западом. И если все пойдет по драматичному сценарию нового закручивания гаек, приезд посла будет выглядеть опередившим события – приехал, а тут нужно вводить какие-то жесткие меры. Поэтому есть вероятность, что этот вопрос могут отложить до осени», — полагает Артем Шрайбман.

Другой собеседник «Голоса Америки» — белорусский политический обозреватель Роман Яковлевский, напротив, ожидает скорейшего обмена послами. «Помпео подтвердил, что решение об отправке сюда посла принято, а по неофициальным данным, посол Соединенных Штатов может приехать в Минск еще до лета. Чем это вызвано – вопрос открытый. Но уже выбран участок для строительства здания посольства, для чего специально приезжала комиссия. По-моему, это важно», — подчеркивает Яковлевский.

Во время встречи с Александром Лукашенко госсекретарь США отметил, что Америка поддерживает суверенитет и свободу Беларуси, но при этом речь не идет о том, чтобы Минск делал выбор между Москвой и Вашингтоном. «Мы говорим о дипломатических отношениях», — сказал Майк Помпео.

Комментируя этот момент, Артем Шрайбман напомнил, что это – своего рода протокольный элемент. «Все американские дипломаты и все американские чиновники любого уровня когда приезжают в Беларусь всегда начинают свой визит с двух фраз: “Мы за суверенитет Беларуси” и “Мы не пытаемся разорвать ваши отношения с Россией”. Это – такая дипломатическая мантра, которую нужно произнести. Разумеется, все понимают, что США и Европейский союз не заинтересованы в инкорпорировании Беларуси в расширенную зону российского влияния до границ Польши. Поэтому здесь есть определенное лукавство, ведь чем дальше Москва и Минск дистанцированы друг от друга, тем западным игрокам, по большому счету, выгоднее. И поддержку плавного дистанцирования Беларуси от России они будут осуществлять», — считает белорусский эксперт.

«Сегодня российские цены не устраивают Лукашенко»

После переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко и главой МИД страны Владимиром Макеем госсекретарь США сообщил, что его страна готова обеспечить Беларусь энергоресурсами «на сто процентов по конкурентным ценам».

Майк Помпео и Владимир Макей

В этой связи Роман Яковлевский обратил внимание, что когда о снабжении Беларуси нефтью и газом говорит Россия, то используется понятие «коммерческие цены». «Я полагаю, что конкурентные цены подразумевают демпинг. То есть, если американцы готовы конкурировать с российскими ценами, то логично предположить, что они будут предлагать газ и нефть по более низким, чем Россия, ценам. И, как мы знаем, сегодня российские цены не устраивают Лукашенко», — отметил белорусский эксперт.

Яковлевский добавил, что в ближайший понедельник в Минск должен прибыть с визитом министр иностранный дел Литвы Линас Линкявичюс. В этой связи местные обозреватели полагают, что одной из тем переговоров главы внешнеполитического ведомства Литвы с руководством Беларуси станет энергетика. В частности, использование клайпедского терминала для доставки американского сжиженного природного газа в Беларусь и атомная электростанция вблизи города Островец. «Потому что Белорусская атомная электростанция – это сегодня камень преткновения в отношениях с Литвой, и я не исключаю, что визит господина Помпео стал своеобразным катализатором для приезда к нам его литовского коллеги», — считает Роман Яковлевский.

Прислушается ли Лукашенко к словам о важности прав человека?

После официальной части своего визита в Минск госсекретарь США встретился с представителями гражданского общества Беларуси. О том, что тема соблюдения прав человека очень важна для Соединенных Штатов, Майк Помпео сказал еще во время переговоров с Александром Лукашенко.

Об этом же он заявил и на встрече с правозащитником Алексем Беляцким, председателем офиса по правам людей с инвалидностью Сергеем Дроздовским, председателем Белорусского Хельсинского комитета Олегом Гулаком и председателем Общества белорусского языка Еленой Анисим.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» сказал, что считает эту встречу очень важной. «Это был первый за долгое время визит высокопоставленного чиновника США в Беларусь. И подчеркнуть вопрос прав человека, конечно, лучше всего, встречаясь с правозащитниками», — считает Санников.

«Несмотря на то, что визит (Майка Помпео в Минск – А.П.) был кратким – всего несколько часом, тот факт, что госсекретарь нашел время для встречи с правозащитниками, это просто здорово! Потому что недавно были визиты президента Австрии, затем премьер-министра Латвии, и никаких таких встреч не было, они, наверно, стесняются встречаться с активистами нашего гражданского общества», — предположил белорусский оппозиционер.

Андрей Санников убежден, что заявление о важности соблюдения прав человека не было «набором дежурных слов» со стороны высокопоставленного представителя США. «А вот прислушается ли к нему Александр Лукашенко? Нет, сто процентов, что не прислушается. Он считает, что это – второстепенный вопрос. И поскольку Соединенные Штаты сегодня беспокоят вопросы безопасности, он будет продавать мнимую “стабильность” в этом регионе за права человека. То есть, никаких изменений со стороны Луашенко не будет», — считает он.

После встречи с госсекретарем США Алесь Беляцкий сообщил журналистом, что Майку Помпео была передана информация о положении с правами человека в Республике Беларусь. И хотя представители оппозиционных партий на эту встречу приглашены не были, они сумели передать обращение на имя Майка Помпео. Председатель Объединенной гражданской партии Беларуси Николай Козлов распространил по этому поводу комментарий, в котором, в частности, говорится: «Мы напомнили и о Будапештском меморандуме, и о международных обязательствах Беларуси в проведении честных, свободных выборов. Не забыли и о точечных санкциях в отношении чиновников, которые “специализируются” на ликвидации политических оппонентов и воруют голоса избирателей».

В свою очередь, Андрей Санников добавил: «К госсекретарю обратилась и Елена Захаренко — дочь убитого министра внутренних дел Юрия Захаренко. Недавно в связи с расследованием Deutsche Welle возникли новые факты, связанные с исчезновениями и убийствами политических лидеров Беларуси. Поэтому все это дает основания надеяться на возобновление серьезного международного расследования. То, что было привлечено внимание к тому, что на протяжении четверти века в Беларуси отсутствуют свободные выборы, это тоже должно сработать».

В конце своего комментария Санников подчеркнул, что визит Майка Помпео по странам региона включает в себя Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. «Очень хорошо, что он приехал к нам из Украины, и не из России. И сейчас будет, я думаю, достаточно серьезное обсуждение стратегии по отношению к постсоветскому пространству и в том числе – к европейской части этого пространства. А до сих пор такой стратегии не было видно», — заключил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь».

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Последнее: В субботу 1 февраля в ходе своей поездки по странам постсоветского пространства государственный секретарь США Майк Помпео посетил Минск. В ходе встречи с высоким гостем из Вашингтона президент Беларуси Алексанлдр Лукашенко поблагодарил Помпео за то, что он рискнул «приехать в Минск и посмотреть на эту страну — что тут за народ, что за люди, что […]