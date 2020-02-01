Патриарх Кирилл предложил вписать бога в Конституцию России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал заявление об изменении Конституции после литургии в храме Христа Спасителя в Москве. Он предложил внести туда упоминание о боге.
«Если в гимне может быть «Богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» – цитирует главу РПЦ агентство РИА «Новости».
Патриарх Кирилл призвал «молиться и трудиться», чтобы такое изменение в основном законе России появилось, и заявил, что большинство россиян верят в бога: «Я не говорю только о православных – я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других».
Ранее в этот же день патриарх встречался с инициатором изменения Конституции – российским президентом Владимиром Путиным, тот поздравил Кирилла с очередной годовщиной интронизации (1 февраля 2009 года Кирилл официально стал патриархом).
Изменения в Конституцию Путин предложил, выступая перед парламентом России 15 января 2020 года, а уже через пять дней был готов законопроект, который Госдума сразу приняла в первом чтении. Путин пообещал не подписывать закон, пока его не одобрят «общенародным голосованием», правда, что это будет за процедура, пока неясно.
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Последнее: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал заявление об изменении Конституции после литургии в храме Христа Спасителя в Москве. Он предложил внести туда упоминание о боге. «Если в гимне может быть «Богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» – цитирует главу РПЦ агентство РИА «Новости». Патриарх Кирилл призвал […]
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