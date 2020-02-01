НБУ оштрафовал “Акордбанк” за нарушения в сфере борьбы с отмыванием доходов. Банком владеет муж министра финансов

Национальный банк Украины оштрафовал на 2,3 млн грн ПАО “Акордбанк”, конечным бенефициаром которого является Даниил Волынец, муж министра финансов Украины Оксаны Маркаровой.
В сообщении на сайте регулятора сказано, что банк оштрафован “по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.
Нацбанк считает, что “Акордбанк” ненадлежащим образом обеспечивал деятельность системы предотвращения легализации криминальных доходов. В частности, ненадлежащим образом выполнял обязательства “по изучению клиентов (их представителей) и анализу их финансовых операций”.
“Это привело к выдаче наличных средств клиентам банка при отсутствии документов о реальных финансовых возможностях [клиента] и несоответствию таких финансовых операций имеющимся в банке документам о финансовом состоянии клиентов”, – сказано в сообщении.
В реестре юридических лиц Министерства юстиции Украины указано, что конечным бенефициарным собственником “Акордбанка” является Даниил Волынец. В электронной декларации его жены, министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, говорится, что Волынец владеет 75% акций банка.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Национальный банк Украины оштрафовал на 2,3 млн грн ПАО “Акордбанк”, конечным бенефициаром которого является Даниил Волынец, муж министра финансов Украины Оксаны Маркаровой. В сообщении на сайте регулятора сказано, что банк оштрафован “по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”. Нацбанк считает, что […]
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