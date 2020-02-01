Россиянка погибла на таиландском курорте

На курортном острове Пхукет в Таиланде утонула гражданка России. По данным местных СМИ, ЧП произошло на пляже Патонг. 34-летняя женщина пошла купаться и начала тонуть примерно в 30 метрах от берега.
На место срочно приехали спасатели. Они вытащили россиянку из воды, провели комплекс реанимационных мероприятий и отправили пострадавшую в больницу Патонга. Однако это не помогло — через несколько часов женщина скончалась.
Полицейские сообщили, что она была на пляже с другом. Они плавали по очереди, чтобы не оставлять без присмотра свои вещи. Имя погибшей не называется, пока о случившемся не уведомят родственников, пишет ТАСС.
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