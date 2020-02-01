В Окружной админсуд Киева подали иск об отмене результатов конкурса на должность замдиректоров ГБР

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) подан иск с требованием отменить результаты конкурса на должности первого заместителя и заместителей директора Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом 30 января проинформировал сайт суда.
«В частности, истец просит суд признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии Государственного бюро расследований от 10 января 2020 года об определении победителей в конкурсе для назначения на должности первого заместителя и заместителей директора ГБР. Кроме этого, истец просит суд обязать комиссию допустить его к участию в данном конкурсе», – сказано в сообщении.
ОАСК открыл производство по делу. Его будут рассматривать «в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам».
Проект «Ґраты» отмечает со ссылкой на ОАСК, что иск подал адвокат Олег Бердило. Он рассказал, что «подавал свои документы на конкурс, однако, о том, что он не прошел его, узнал постфактум – из сообщения о результатах конкурса на сайте Госбюро».
В иске Бердило указал, что кандидатам на эту должность дали только пять дней вместо 15, и эти дни пришлись на новогодние праздники. Кроме того, адвокат отметил, что кандидатам не сообщили письменно о результатах проверки, а на сайте Госбюро не опубликовали полный список кандидатов, допущенных на квалификационный экзамен, а также график тестов и собеседований.
В январе один из претендентов на должность в ГБР Константин Грицишин через суд требовал запретить проведение конкурса.
20 января на сайте ГБР появилась информация о назначении на должность первого заместителя директора ведомства Александра Бабикова, который ранее был адвокатом беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Конкурсная комиссия не обнаружила у Бабикова конфликта интересов, заявила и.о. главы ГБР Ирина Венедиктова.
Заместителем руководителя бюро стал Александр Соколов.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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