Против «желтых жилетов» снова применили газ

Против «желтых жилетов» снова применили газ

01.02.2020, 19:06, Новости дня

Французской полиции в очередной раз пришлось применить слезоточивый газ для разгона демонстрации "желтых жилетов", сообщает ТАСС. Участники движения планировали пройти маршем от Лувра до Национального собрания. Так как манифестация была несанкционированной, полицейские перекрыли несколько кварталов и заблокировали часть манифестантов на торговой улице Риволи.

В процессе разгона полицейские несколько раз применили гранаты со слезоточивым газом. За нападение на сотрудников правоохранительных органов были арестованы двое участников манифестации. Еще 19 — оштрафованы за участие в манифестации на территории, где действует запрет префекта на подобного рода мероприятия. Судя по сообщениям в "Твиттере", он составил 135 евро.

Столкновения с полицией зафиксированы и в других городах страны. В частности, слезоточивый газ применили жандармы во французском Монпелье (департамент Эро, юг страны), куда создатели тематической страницы в "Фейсбуке" призывали приехать "желтых жилетов" со всей Франции. Напряженная обстановка сохраняется и в Тулузе, где также были зафиксированы отдельные эпизоды противостояния между полицией и манифестантами.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Национальный банк Украины оштрафовал на 2,3 млн грн ПАО “Акордбанк”, конечным бенефициаром которого является Даниил Волынец, муж министра финансов Украины Оксаны Маркаровой. В сообщении на сайте регулятора сказано, что банк оштрафован “по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”. Нацбанк считает, что […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика