В РФ начались продажи смарт-часов Honor MagicWatch 2

Представители китайского бренда Honor объявили о начале реализаций новых смарт-часов MagicWatch 2 на российском рынке. Уточняется, что на данный момент для покупателей из РФ доступны аксессуары исключительно в старшей версии, размером чуть более 45 миллиметров.
Девайс доступен в двух цветовых исполнениях – черном и коричневом, а его стоимость составит почти 13 тысяч рублей. Примечательно, что купив «умные» часы, покупатель в качестве бонусного подарка получит наушники или смарт-весы. Что касается технических характеристик, то 46-миллиметровые MagicWatch 2 оснащены 1,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением в 454х454 точки.
Стоит выделить и наличие корпуса, выполненного из авиационной нержавеющей стали марки 361L, чипсета Kirin A1 и 4 ГБ ОЗУ. Ёмкость батареи позволит гаджету проработать около 2 недель в автономном режиме.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Представители китайского бренда Honor объявили о начале реализаций новых смарт-часов MagicWatch 2 на российском рынке. Уточняется, что на данный момент для покупателей из РФ доступны аксессуары исключительно в старшей версии, размером чуть более 45 миллиметров. Девайс доступен в двух цветовых исполнениях – черном и коричневом, а его стоимость составит почти 13 тысяч рублей. Примечательно, что […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Валерия со слезами на глазах слушала концерт Носкова в Москве / 10 декабря
- Какие подводные камни шоу Рудковской несет для семьи / 19 декабря
- Полуторагодовалой дочери Кайли Дженнер подарили дом на Рождество: фото и видео / 24 декабря
- Четыре человека погибли в ДТП под Рязанью / 8 января
- Психотерапевт объяснил причину болезни Кристины Асмус / 7 января
- Мнение: «Есть шанс, что проснется влечение» / 12 марта
- Мнение: Письмо: «Не хочу быть лужей» / 4 мая
- Компания Nissan представит сразу несколько новинок на Токийском автосалоне / 13 декабря