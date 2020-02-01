В РФ начались продажи смарт-часов Honor MagicWatch 2

Представители китайского бренда Honor объявили о начале реализаций новых смарт-часов MagicWatch 2 на российском рынке. Уточняется, что на данный момент для покупателей из РФ доступны аксессуары исключительно в старшей версии, размером чуть более 45 миллиметров.

Девайс доступен в двух цветовых исполнениях – черном и коричневом, а его стоимость составит почти 13 тысяч рублей. Примечательно, что купив «умные» часы, покупатель в качестве бонусного подарка получит наушники или смарт-весы. Что касается технических характеристик, то 46-миллиметровые MagicWatch 2 оснащены 1,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением в 454х454 точки.

Стоит выделить и наличие корпуса, выполненного из авиационной нержавеющей стали марки 361L, чипсета Kirin A1 и 4 ГБ ОЗУ. Ёмкость батареи позволит гаджету проработать около 2 недель в автономном режиме.

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Последнее: Представители китайского бренда Honor объявили о начале реализаций новых смарт-часов MagicWatch 2 на российском рынке. Уточняется, что на данный момент для покупателей из РФ доступны аксессуары исключительно в старшей версии, размером чуть более 45 миллиметров. Девайс доступен в двух цветовых исполнениях – черном и коричневом, а его стоимость составит почти 13 тысяч рублей. Примечательно, что […]