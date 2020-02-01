Huawei распродаёт флагманские смартфоны со скидками до 17 тысяч рублей

Huawei распродаёт флагманские смартфоны со скидками до 17 тысяч рублей

01.02.2020, 19:04, Разное

Представители китайской корпорации Huawei заявили о старте новой выгодной акции для российских покупателей. В рамках неё при покупке смартфона Mate 20 Pro можно сэкономить примерно 17 тысяч рублей, так как стоимость девайса упала с 49,9 до 32,9 тысяч рублей.
Уменьшение цены на 20% коснулось и гаджета Huawei P30 PRO, который теперь можно приобрести за 48 тысяч рублей, вместо прежних 60. Помимо этого, в акции участвуют и такие флагманские модели, как P30, P30 lite, Y7 2019, а также P Smart 2019. Кроме смартфонов, жители РФ также могут выбрать и другие устройства китайского бренда.

Например, фирменные смарт-часы Huawei Watch GT 2, беспроводная гарнитура FreeBuds 3, планшет MediaPad M5 Pro. Как стало известно, данная акция продлится лишь до 2 февраля.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Представители китайского бренда Honor объявили о начале реализаций новых смарт-часов MagicWatch 2 на российском рынке. Уточняется, что на данный момент для покупателей из РФ доступны аксессуары исключительно в старшей версии, размером чуть более 45 миллиметров. Девайс доступен в двух цветовых исполнениях – черном и коричневом, а его стоимость составит почти 13 тысяч рублей. Примечательно, что […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика