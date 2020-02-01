Huawei распродаёт флагманские смартфоны со скидками до 17 тысяч рублей

Представители китайской корпорации Huawei заявили о старте новой выгодной акции для российских покупателей. В рамках неё при покупке смартфона Mate 20 Pro можно сэкономить примерно 17 тысяч рублей, так как стоимость девайса упала с 49,9 до 32,9 тысяч рублей.
Уменьшение цены на 20% коснулось и гаджета Huawei P30 PRO, который теперь можно приобрести за 48 тысяч рублей, вместо прежних 60. Помимо этого, в акции участвуют и такие флагманские модели, как P30, P30 lite, Y7 2019, а также P Smart 2019. Кроме смартфонов, жители РФ также могут выбрать и другие устройства китайского бренда.
Например, фирменные смарт-часы Huawei Watch GT 2, беспроводная гарнитура FreeBuds 3, планшет MediaPad M5 Pro. Как стало известно, данная акция продлится лишь до 2 февраля.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Представители китайского бренда Honor объявили о начале реализаций новых смарт-часов MagicWatch 2 на российском рынке. Уточняется, что на данный момент для покупателей из РФ доступны аксессуары исключительно в старшей версии, размером чуть более 45 миллиметров. Девайс доступен в двух цветовых исполнениях – черном и коричневом, а его стоимость составит почти 13 тысяч рублей. Примечательно, что […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Наука: Защищающий мозг барьер обладает собственными биологическими часами и слабеет к ночи / 20 января
- Раскрыто тайное стремление США / 17 декабря
- Рич Уокер: Корпорации уничтожат человечество раньше искусственного интеллекта / 28 декабря
- Мнение: Медовая ловушка для России / 28 декабря
- «Будут избавляться»: чисткам в окружении Зеленского нашли оправдание / 23 декабря
- Новогодний штурм Ледяного кремля / 31 декабря
- Сергей Бондарчук официально разводится с супругой Татой / 9 декабря
- В Калуге нашли труп мужчины с признаками обморожения / 7 декабря