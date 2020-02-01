Huawei распродаёт флагманские смартфоны со скидками до 17 тысяч рублей

Представители китайской корпорации Huawei заявили о старте новой выгодной акции для российских покупателей. В рамках неё при покупке смартфона Mate 20 Pro можно сэкономить примерно 17 тысяч рублей, так как стоимость девайса упала с 49,9 до 32,9 тысяч рублей.

Уменьшение цены на 20% коснулось и гаджета Huawei P30 PRO, который теперь можно приобрести за 48 тысяч рублей, вместо прежних 60. Помимо этого, в акции участвуют и такие флагманские модели, как P30, P30 lite, Y7 2019, а также P Smart 2019. Кроме смартфонов, жители РФ также могут выбрать и другие устройства китайского бренда.

Например, фирменные смарт-часы Huawei Watch GT 2, беспроводная гарнитура FreeBuds 3, планшет MediaPad M5 Pro. Как стало известно, данная акция продлится лишь до 2 февраля.

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