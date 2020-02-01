В Android обнаружили приводящую к удалению файлов ошибку

В операционной системе Android обнаружили ошибку, которая вызывает исчезновение пользовательских файлов. На проблему обратил внимание пользователь, который проинформировал о недоработке специалистов Google.

Для этого он воспользовался специализированным сервисом Google Issue Tracker. Отмечается, что Android версии 9 может спровоцировать проблему с сохранением данных на внутреннем носителе из-за некорректной работы функции cleanOrphans. Ошибка затрагивает документы, которые были загружены пользователем на персональное устройство. Они оказываются в специальной папке «Загрузки». В случае попытки переноса файлов в иной виртуальный каталог система может уничтожить их без каких-либо оповещений для владельца устройства после перехода смартфона в режим сна.

В случае корректного функционирования девайса, файлы должны просто перемещаться в иную папку без пропажи с носителя. Такая же проблема с неожиданным исчезновением данных возникает при попытке сменить название папки «Загрузки». Подобные сообщения о недоработке с хранением данных появлялись и раньше, но Google всё ещё не исправила ошибку.

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