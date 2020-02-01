Для российских моряков запросили от 13 до 18 лет тюрьмы по делу о контрабанде 10 тонн кокаина в Кабо-Верде

Прокурор потребовал от 13 до 18 лет лишения свободы для российских моряков с задержанного год назад в Кабо-Верде судна Esser, которых обвиняют в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

По делу проходят 11 россиян. Помимо обвинений в в контрабанде наркотиков им вменяется участие в организованном преступном сообществе. Самый большой срок — 18 лет лишения свободы — обвинение запросило для 75-летнего капитана судна. Остальных моряков прокурор потребовал приговорить к заключению на срок от 13 до 15 лет в зависимости от ранга.

Слушания в суде начались 27 января. Моряков защищает местный адвокат, нанятый российской стороной.

По версии обвинения, экипаж действовал осознанно, поскольку опытные моряки не могли подписывать контракты, «не зная, какой груз они перевозят». Кроме того им якобы было заранее известно, что на судне не работает GPS.

Защита россиян настаивает, что моряки были вовлечены в эти события по не зависящим от них обстоятельствам. «Их наняли, чтобы они заработали на жизнь на грузовом судне, а затем они были вынуждены перевозить наркотики», — сказал на суде адвокат. Все российские моряки не признают себя виновными.

Приговор будет оглашен до 28 февраля.

Напомним, в конце января прошлого года шедшее под флагом Панамы грузовое судно Eser, в состав экипажа которого входили российские моряки, было задержано в порту Праи. Местная полиция обнаружила на борту 9,5 тонн кокаина.

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