Назван ТОП-3 подержанных седанов бизнес-класса

Производители автомобилей бизнес-класса в первую очередь заботятся об удобстве пассажиров и водителя, поэтому большинство моделей имеют комфортный салон, но и стоимость таких транспортных средств далеко не бюджетная. Эксперты составили ТОП-3 подержанных седанов данного сегмента, которые за «разумную» цену в 0,6-0,7 млн рублей можно приобрести на вторичном рынке России.
Первую строку рейтинга занял представитель японского автопрома — седан Toyota Camry. Подержанный вариант с качественной сборкой и отличными техническими характеристиками, но при этом с небольшим пробегом и в «приличном» состоянии, найти непросто, но вполне возможно. Данные авто оснащаются 170-сильным 2,4-литровым бензиновым агрегатом, либо двигателем с рабочим объёмом 3,5 л, генерирующим мощность 280 «лошадей». Далее в ТОП-3 вошел «немец» Volkswagen Passat 7-й генерации. Седан отличается качественным исполнением и широкой гаммой двигателей. Бензиновая представлена 1,4- и 2-литровыми агрегатами мощностью 125 и 210 л.с. соответственно. Также есть дизельная 170-сильная вариация, работающая в паре с «роботом».
Замыкает список лучших подержанных седанов бизнес-класса Kia Optima. Корейская модель достаточно надёжна, а потому пользуется покупательским спросом. Под капотом авто размещаются 2- или 2,4-литровый бензиновые двигатели, мощностью 150 и 180 л.с. Работают агрегаты в паре в «автоматом» либо МКПП.
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