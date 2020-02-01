Миранда Керр впервые вышла в свет после рождения третьего сына

Уже четыре месяца прошло с момента, как модель и экс-«ангел» Victoria’s Secret родила третьего ребенка. С момента родов девушка не появлялась на публичных мероприятиях и даже ни разу не попала в объективы проворных папарацци. И вот, наконец, 36-летняя Миранда Керр решила прервать декретный отпуск и впервые с прошлой осени вышла в свет. В минувшую пятницу она появилась на презентации новой линейки ночных косметических средств по уходу за лицом Noni Night от собственного бьюти-бренда Kora Organics в Лос-Анджелесе.

Для вечера многодетная мама выбрала облегающее мини-платье лилового цвета с объемными рюшами на груди и юбке, которое она дополнила высоким хвостом и естественным макияжем. Среди гостей презентации было много подруг-моделей Миранды: например, Оливия Манн, София Ричи, Стелла Максвелл, Жасмин Тукс, Джоанна Коулз и Анин Бинг. На память они сделали групповые фотографии не только у большого пресс-вола, стилизованного под джунгли, с неоновой высокой, но и в белой фотобудке.

Стелла Максвелл, Миранда Керр и София Ричи

Напомним, в начале октября прошлого года СМИ сообщили, что модель и бизнес-леди Миранда Керр стала мамой в третий раз, родив второго ребенка от своего супруга, миллиардера, также основателя и генерального директора Snapchat Эвана Шпигеля. А 16 октября она сама подтвердила эту новость, уточнив пол и имя малыша.

Мы очень рады появлению нашего сына Майлза на свет и очень ценим добрые слова и пожелания каждого в это особенное время,

— написала она в Instagram.

Миранда Керр и Эван Шпигель поженились в мае 2017 года. А спустя год, 7 мая 2018-го, бывшая модель Victoria’s Secret подарила супругу первенца — сына Харта. Также Миранда воспитывает сына от первого брака с Орландо Блумом — 8-летнего Флинна. Кстати, пока Миранда Керр и Орландо Блум были вместе, наблюдать за тем, как растет милый кудрявый мальчишка Флинн Блум, можно было по фото папарацци чуть ли не ежедневно. Однако после свадьбы с миллиардером Эваном Шпигелем Миранда стала особенно тщательно следить за тем, чтобы СМИ не вторгались в их частную жизнь. Теперь каникулы Флинна, которые он иногда проводит с отцом, — редкий повод увидеть, как он сейчас выглядит. Лишь в ноябре прошлого года, когда Орландо с возлюбленной Кэти Перри и сыном отдыхали в Токио, уличным фотографам удалось запечатлеть уже подросшего мальчика.

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