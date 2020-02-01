АвтоВАЗ собрал опытную партию модернизированного Lada Largus

АвтоВАЗ собрал опытную партию модернизированного Lada Largus

01.02.2020, 18:30, Разное

Специалисты «АвтоВАЗА» собрали пробную партию рестайлинговой версии LADA Largus. Сразу 3 тестовых автомобиля получили новый дизайн, оформленный в классическом «Х-стиле» бренда, уточняют инсайдеры.
По информации экспертов, несколько дней назад был собран классический универсал Largus, кросс, а также фургон. Все новинки получили обновленные крылья, капот, радиаторную решетку, фары, боковые зеркала и фирменный бампер. Нововведения появились и в салоне – новые передние кресла, иные дверные карты и более усовершенствованная приборная панель. Поскольку модернизация коснется и проводки, стоит ожидать новой информационно-развлекательной системы и различных ассистентов.

О сроках запуска массового производства пока ничего неизвестно, так как специалисты подготовили лишь опытную партию, состоящую из нескольких пробных машин.



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