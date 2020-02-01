Дубль Рюдигера принес «Челси» ничью с «Лестером»

Дубль Рюдигера принес «Челси» ничью с «Лестером»

01.02.2020, 18:30, Новости дня

Матчем "Лестер Сити" – "Челси" начался 25 тур английской премьер-лиги. Встреча третьей и четвертой команд Англии завершилась вничью 2:2.

Первый тайм прошел без забитых мячей. Главные события развернулись после перерыва. В самом начале второго тайма цели достиг удар защитника гостей Антонио Рюдигера. "Лисицы" отыгрались через 7 минут. Харви Барнс вошел в штрафную и пробил по воротам. Вилли Кавальеро, заменивший в воротах Кепу, не смог выручить столичную команду.

На 65 минуте Кабальеро не добрался до мяча, и защитник "Лестера" Бен Чилуэлл вывел хозяев поля вперед. Но "Челси" ушел от поражения. И снова отличился Рюдигер, пробивший головой после розыгрыша штрафного. Этот гол стал последним в матче, завершившемся со счетом 2:2.

У "Лестера" стало 49 очков, и он занимает третье место. Идущий четвертым "Челси" отстал на 8 очков.

Источник: Вести



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