Toyota готовит выход «заряженной» Supra

Автоконцерн Toyota работает над созданием «заряженной» версии известного спорткара Supra. По информации зарубежных инсайдеров, транспортное средство появится на рынке уже в 2020 году и обзаведется более мощным двигателем и яркой внешностью.

Помимо этого, у новинки появится и индекс GRMN в названии, а предполагаемая мощность силовой установки – более 400 лошадиных сил. Речь идёт о 3,0-литровой форсированной турбошестерке, отметили эксперты. Вполне вероятно, модель будет немного легче классической Supra в связи с применением углеводородных волокон. Кузов транспортного средства станет более жестким, а подвеска точно будет перенастроена. Что касается интерьера и экстерьера, то они будут незначительно переделаны. Специалисты уже сейчас пророчат модели большую популярность, вспоминая недавние шоу-кары марки.

Автомобиль вряд ли получит механическую коробку передач, а вот агрессивный аэродинамический обвес ожидать стоит. Стоимость машины пока неизвестна, однако она точно будет дороже классических Toyota Supra.

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