Политолог назвал причину удержания россиян в Ливии

Экономист и политолог Александр Дудчак отметил, что ПНС Ливии использует российских граждан исключительно для шантажа.

«Саррадж надеется таким образом надавить на своих оппонентов – ради этого наши социологи там и удерживаются, хотя их давно должны были освободить без каких-либо дополнительных условий. Все это определенно не делает чести Сарраджу», – сказал Дудчак, передает Федеральное агентство новостей.

Он напомнил, что ПНС пришли к власти благодаря Западу, поэтому ожидать поддержки ЕС в решении данного вопроса не стоит.

«Вероятно, европейские представители выступят с какими-то стандартными общими фразами по этому поводу. Конечно, хотелось бы, чтобы Запад принял непосредственное участие в освобождении российских граждан. Посмотрим, но пока их (россиян. – прим. ФАН), судя по всему, держат как заложников для достижения своих политических задач», – отметил Дудчак.

При этом политолог отметил, что российские дипломаты предпринимают все возможное для освобождения российских граждан. «Может быть, не все попадает в прессу, но, несомненно, активная работа ведется в этом направлении. Внешнеполитическое ведомство РФ на протяжении многих лет демонстрировало достаточно эффективную работу. Надеюсь, что и в этот раз все успешно завершится», – заключил он.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич направил главе Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу письмо, где шла речь об освобождении незаконно удерживаемых в неофициальной ливийской тюрьме Митига двух граждан России.

Также СБ ООН призвал Хафтара и Сараджа конструктивно работать над перемирием в Ливии.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский опубликовал перечень стран, высмеяв их требования к России. Также в его список попали ПАСЕ и Грета Тунберг. «ПАСЕ потребовала от РФ вернуть Крым Украине. Польша потребовала денег. Эстония и Латвия – вернуть транзит через их порты. Литва и та же Польша, обидевшись на то, что Москва архивы открывает, – […]