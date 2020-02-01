Известный мод «Ведьмак 3: Дикая Охота» Enhanced Edition получил обновление

Известный мод «Ведьмак 3: Дикая Охота» Enhanced Edition получил обновление

01.02.2020, 18:30, Разное

Разработчики из W3EE выпустили обновление на модификацию игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» Enhanced Edition. Об этом накануне рассказали инсайдеры, представляющие DSOGaming.
Версия 4.77, вышедшая несколько часов назад, не содержит различных багов, связанных с алхимией, также была изменена работа бонусов оружия и брони вместе с расчётом урона. Создателям удалось реализовать новую «нормальную» блокировку ингредиентов без необходимости внедрения вторичных добавок. Напомним, что «Ведьмак 3: Дикая Охота» Enhanced Edition является глубокой переработкой игры.

Разработчики советуют загружать модификацию лишь тогда, когда игрок полностью прошёл оригинальную версию. Enhanced Edition от независимой студии W3EE была выпущена в начале прошлого года, «Ведьмак 3: Дикая Охота» же вышел в 2015 году, практически сразу став культовой игрой. Некоторые фанаты и эксперты называют данную RPG лучшей игрой прошедшего десятилетия.



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