Между Россией и Китаем введен особый режим авиасообщения

Росавиация создала оперативный штаб для мониторинга ситуации с полетами в Китай и обратно. С 1 февраля российские авиакомпании смогут выполнять их в чартерном режиме. Регулярные рейсы на китайском направлении сохранены частично и будут выполняться только через терминал F московского аэропорта Шереметьево. Туда уже завезли специальное медицинское оборудование.
Вот первые пассажиры с пекинского рейса. Все они прошли все необходимые медицинские проверки — для проведения каких-либо карантинных мероприятий из них не был задержан никто.
Первое, что сразу бросается в глаза, — абсолютно все прилетевшие — в масках, а некоторые еще и в респираторах, надетых поверх.
Всех пассажиров, как рассказывают они сами, еще в самолете обследовали специальным тепловизионным прибором, позволяющим сразу определить повышенную температуру. Но все операции проводятся очень быстро — больше времени заняло ожидание багажа.
В зоне прилета терминала F непривычно безлюдно — встречающих практически нет, и механический продавец букетов, очевидно, обречен на убытки. Лишь диспетчеры такси, как обычно, готовятся к своим традиционным атакам на прилетевших, несмотря на то что их будет не мало, а очень мало. Табло еле заполнено на четверть, и это — расписание на три ближайших дня. Терминал F, который многие помнят как Шереметьево-2, сейчас принимает только оставшиеся немногие рейсы из Поднебесной.
"Температуру тела измеряют как на борту воздушного судна, так и непосредственно в самом терминале. Для этого используются тепловизоры — как переносные, так и стационарные", — пояснил Сергей Калинин, и. о начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области на транспорте в Шереметьево.
В масках и сотрудники аэропорта. В аптечном киоске это сейчас самый ходовой товар. В сутки продается месячная довирусная норма. Проводящие непосредственно проверки прилетевших масками, разумеется, не ограничиваются – используют специальные защитные костюмы.
Особый режим авиасообщения с Китаем продлится до особого распоряжения Роспотребнадзора. В ближайшие дни в Шереметьево ждут еще несколько рейсов, которых пока нет в расписании. Принято решение об эвакуации россиян из эпицентра распространения коронавируса города Ухань.
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