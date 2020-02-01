Мнение: Нефтегазовым доходам России грозит обрушение

Нашей стране предстоят очередные непростые испытания. Не секрет, что российский бюджет зависит от доходов нефтегазового сектора. Но уже с этого года ожидается серьезное сокращение поступлений валютной выручки, основанных на экспорте углеводородов. Так ли все критично, и к чему приведет принудительное «выдергивание нефтегазовой иглы»?

Нефть

Россия сегодня является одним из крупнейших экспортеров нефти в мире. Высокие цены на «черное золото» в «нулевые» стали залогом так называемой «путинской стабильности» в «тучные годы», когда доллар стоил 30, а евро — 40. Впрочем, дорогая нефть не сильно помогала экономическому развитию страны, поскольку сверхдоходы от ее продажи как изымались, так и продолжают изыматься в резервы, согласно бюджетному правилу «ножниц Кудрина».

В настоящее время налицо негативная динамика нефтяных котировок. Еще в прошлом году доходы бюджета от экспорта нефти сократились на 5,8%, составив всего 111,5 миллиарда долларов. Причиной этому является стремительное наращивание добычи и поставок американской нефти на мировой рынок. Благодаря своей агрессивной внешней политике, США вытесняют с него Иран, Венесуэлу и Ливию, занимая их долю.

Дополнительным негативным фактором является эпидемия коронавируса в Китае, которая жестко ударила по рынку авиаперевозок, внутренней торговле, и перемещениям пассажиров и грузов внутри КНР. Из-за переизбытка предложения цена на углеводородное сырье снижается еще быстрее.

Некоторые эксперты считают, что в 2020 году стоимость нефти будет колебаться в пределах 55-65 долларов за баррель, а доходы российского бюджета от ее экспорта снизятся.

Газ

По «голубому топливу» ситуация еще хуже, что обусловлено сразу несколькими факторами.

Во-первых, угрожая Киеву «газовой войной», «Газпром» закачал в европейские подземные хранилища рекордные резервы. Под Новый год монополист бесславно капитулировал, подписав новое транзитное соглашение на не самых выгодных условиях. Однако своими действиями он создал в ЕС переизбыток предложения.

Во-вторых, зима 2019-2020 годов оказалась аномально теплой. Плюсовые температуры держатся даже в традиционно суровой в этом отношении России. Из-за этого европейцам не приходится обращаться к накопленным запасам газа в ПХГ.

В-третьих, в Южной Европе у «Газпрома» появился конкурент в лице Азербайджана, который качает топливо через систему TAP и TANAP.

В-четвертых, помимо государственной корпорации, в ЕС начал работать частный «НОВАТЭК». Российский СПГ с Ямала должен был идти в Азию, но из-за недостаточно развитой инфраструктуры СМП его приходится сбрасывать на европейский рынок, создавая конкуренцию «Газпрому».

В совокупности это означает, что прибыли от экспорта газа начнут падать. Средняя стоимость его за тысячу кубометров ожидается на уровне 140-150 долларов за тысячу кубометров, но она может снижаться временами и до 100 долларов. По некоторым оценкам, нефтегазовые доходы России в 2020 году сократятся на 7-10%, что очень серьезно. Последствия предугадать нетрудно. «Газпром» уже предупредил население к тому, что пора готовиться к окончанию периода низких цен на газ внутри страны.

Несложно догадаться, где правительство возьмет дополнительные средства для компенсации недополученных нефтегазовых доходов. Новый глава кабмина Михаил Мишустин, бывший налоговик, намерен создать некий реестр россиян, где под лупой будет изучаться соотношение расходов задекларированным доходам. Очевидно, целью является выведение «серых доходов» населения в свет. Не исключено, что в дальнейшем функционал этого реестра может быть расширен. Эксперимент с налогом на самозанятых наглядно свидетельствует о ходе мысли властей.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/167286.html

Источник: Теория элит

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