Стивен Кинг удалился из Facebook из-за обилия политической пропаганды в ленте

Писатель Стивен Кинг заявил, что в Facebook слишком много ложной политической рекламы, и удалил свою страницу. Об этом он сообщил в Twitter.

«Я ухожу из Facebook. Меня не устраивает поток ложной информации, которая допускается в его политической рекламе, и я не уверен в его способности защитить частную жизнь своих пользователей», — написал Кинг.

Facebook не раз оказывалась в центре скандалов. Так, весной 2018 года выяснилось, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica, сотрудничавшая со штабом президента США Дональда Трампа, незаконно собрала данные 87 млн пользователей для анализа политических предпочтений избирателей.

Конгресс США и некоторые другие ведомства начали по этому поводу расследования. Основатель Facebook Марк Цукенберг выступил в Сенате и извинился за утечку. Он объяснил произошедшее отсутствием опыта в управлении компанией.

Из-за инцидента Facebook в прошлом году оштрафовали на 500 тысяч фунтов, а в июле этого года — на $5 млрд.

В январе Facebook объявила о новой политике в отношении социальной и политической рекламы, которая вступит в силу в первом квартале 2020 года. В частности, пользователи смогут регулировать количество политической и социальной рекламы, которое они будут видеть.

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