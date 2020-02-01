Гоген Солнцев желает отправиться на Евровидение вместо Александра Панайотова

Гоген Солнцев намерен отправиться на «Евровидение» вместо Александра Панайотова. Музыкальный конкурс будет проходить в Роттердаме.

О готовности поехать в Нидерланды экс-участник проекта «Дом-2» пояснил на персональной странице в Instagram. К публикации он прикрепил отрывок со своим исполнением песни. Гоген Солнцев сообщил, что намерен «штурмовать Евровидение» с треком на русском языке. Саму композицию он посвятил жене.

«Собираю чемоданы и готовлюсь к отправке в Нидерланды. Считаю, мой хит получит признание от всего мирового сообщества. Поддержите меня в качестве представителя России?» — спросил у подписчиков шоумен.

В комментариях пользователи фотоблога сдержанно посоветовали отказаться от данной затеи. Одни рекомендовали поменять композицию, другие подчеркнули недостаточный профессионализм Солнцева с точки зрения вокала. В то же время некоторые комментаторы рассказали о своём восторге исполнением песни экс-участником проекта «Дом-2».

Игорь Крутой считает, что вероятность отправки на Евровидение Панайотова составляет порядка 90%. Аналогичное мнение высказывал Алексей Чумаков. Константин Эрнст пока официально не называл имя конкретного представителя РФ на песенном конкурсе, но обещал озвучить решение до конца февраля.

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