Минтранс предложил повысить штрафы для таксистов и водителей автобусов за нарушения ПДД

Минтранс выступил с инициативой об ужесточении наказаний для таксистов по факту выявления нарушений ПДД. На портале проектов правовых актов разместили описание нового КоАП, описывающего повышение штрафов в 6 раз за несоблюдение скоростного режима.

Сообщается, что мера усиленного наказания коснётся водителей такси и автобусов, которые управляют транспортом в условиях неисправной системы тормозов либо рулевого механизма. Объём штрафа обозначен на уровне 1 тысячи рублей. Сегодня по этому пункту кодекса предусматривается санкция в размере 500 рублей. При движении «на красный» водителям такси и автобусов придётся отдать 2 тысячи рублей вместо прежних 1 тысячи. Поворот в неположенном месте обойдётся в 2-3 тысячи рублей, тогда как прочие водители будут штрафоваться на суммы в 2 раза меньше.

При возникновении ДТП с причинением травм лёгкой либо средней тяжести по вине водителей автобусов или такси финансовое наказание составит 5-10 тысяч рублей с альтернативой в виде лишения прав на период до 2 лет. Для прочих водителей денежный штраф будет в 2 раза меньше, а срок лишения разрешения на управление транспортным средством составит максимум 1,5 года.

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