В России госпитализирован третий человек с подозрением на коронавирус 2019-nCoV

Сегодня, 1 февраля, появилась информация о госпитализации в РФ третьего человека с подозрением на коронавирус 2019-nCoV, унёсший в Китае десятки человеческих жизней. Госпитализированным оказался студент из Поднебесной, проходящий обучение в Карелии.

На данный момент известно, что китайский студент находится в изоляторе инфекционной больницы города Петрозаводск. У пациента зафиксирована повышенная до 37,3˚C температура тела, но медики оценивают его состояние, как стабильное. У студента взяли все необходимые анализы, которые затем были отправлены в столицу и Санкт-Петербург. Уже завтра планируется точно знать, инфицирован студент коронавирусом 2019-nCoV или у него другое заболевание.

Люди, контактировавшие с пациентом, у которого подозревают провоцирующий смертельную пневмонию вирус, пока также находятся под наблюдением. Если случай в Карелии подтвердится, то это станет третий заражённый коронавирусом в России. Два человека, у которых ранее был выявлен коронавирус 2019-nCoV, также являются жителями Китая.

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