В Москве мужчина оставил маленького ребенка одного в машине и исчез

В Москве мужчина оставил маленького ребенка одного в машине и исчез

01.02.2020, 18:18, Разное

В Москве мужчина оставил на полдня ребёнка в машине и потерялся. В полицию позвонила 26-летняя женщина и сказала, что ее муж уехал куда-то с ребенком и с тех пор не выходит на связь.

Полицейские нашли дочку одну в машине на Авиамоторной улице. Она ждала отчима уже шесть часов. 23-летний мужчина велел ей посидеть, сказал, что скоро придет, и исчез. На место приехала мать ребенка и врачи, всех забрали в отделение выяснять обстоятельства. Позже муж объявился и сказал, что он дома. В полиции он поведал, что не помнит, где был и как оставил девочку.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Разработчики эротической игры Mirror заявили, что раздадут ключи некоторым китайским игрокам. Как оказалось, создатели сделают это для того, чтобы защитить геймеров от эпидемии коронавируса. Специалисты полагают, что такой шаг заставит поклонников игры оставаться дома, а не посещать различные опасные места, снизив вероятность заражения недугом. По словам сотрудников студии Kagami Works, данные ключи получат не менее […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика