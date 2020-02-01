В Москве мужчина оставил маленького ребенка одного в машине и исчез

В Москве мужчина оставил на полдня ребёнка в машине и потерялся. В полицию позвонила 26-летняя женщина и сказала, что ее муж уехал куда-то с ребенком и с тех пор не выходит на связь.
Полицейские нашли дочку одну в машине на Авиамоторной улице. Она ждала отчима уже шесть часов. 23-летний мужчина велел ей посидеть, сказал, что скоро придет, и исчез. На место приехала мать ребенка и врачи, всех забрали в отделение выяснять обстоятельства. Позже муж объявился и сказал, что он дома. В полиции он поведал, что не помнит, где был и как оставил девочку.
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