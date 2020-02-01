Патриарх Кирилл предложил вписать бога в конституцию России

Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл заявил, что упоминание о боге следует внести в конституцию России. Об этом он сказал 1 февраля в Москве, информируют «РИА Новости».

По словам патриарха, чтобы бога вписали в основной закон страны, нужно «молиться, трудиться».

Необходимость внесения бога в преамбулу конституции Кирилл обосновал тем, что в него верят «большинство российских граждан», причем не только с православной верой.

Глава РПЦ отметил, что бог упоминается в гимне России, поэтому бог может присутствовать и в конституции страны.

15 января президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию.

20 января российский президент внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

Второе чтение президентского законопроекта в Государственной думе намечено на 11 февраля. Часть поправок, предложенных рабочей группой, может рассмотреть профильный комитет парламента, в таком случае они получат шанс быть учтенными, отмечает «Коммерсантъ».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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