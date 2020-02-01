Роспотребнадзор ввел усиленный режим дезинфекции для магазинов и мест общепита

Роспотребнадзор выпустил постановление, которое определяет процедуру работы с гражданами, прибывающими из Китая, и вводит дополнительные меры профилактики распространения коронавируса.

«Высшим должностным лицам субъектов РФ организовать совместно с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и торговли продуктами, мероприятия по обеспечению усиленного дезинфекционного режима», – сказано в постановлении.

Кроме того, руководству субъектов вместе с Минздравом предписано обеспечить наблюдение за гражданами, пребывающими из Китая на срок до 14 дней (инкубационный период коронавируса).

Также властям регионов поручили определить схемы транспортировки из аэропортов в медицинские учреждения людей, которым может понадобиться наблюдение врачей.

Ранее российское посольство в Китае начало составлять списки тех, кто планирует срочно покинуть провинцию Хубэй из-за коронавируса. Владимир Путин распорядился привлечь к эвакуации самолеты ВКС.

Газета ВЗГЛЯД писала, что к спасению от коронавируса подключили военных.

Напомним, число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 11,7 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 259 случаев.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Разработчики эротической игры Mirror заявили, что раздадут ключи некоторым китайским игрокам. Как оказалось, создатели сделают это для того, чтобы защитить геймеров от эпидемии коронавируса. Специалисты полагают, что такой шаг заставит поклонников игры оставаться дома, а не посещать различные опасные места, снизив вероятность заражения недугом. По словам сотрудников студии Kagami Works, данные ключи получат не менее […]