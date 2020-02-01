Как из советских девушек делали рабынь

Удивительная новость из Бельгии. Там открыт Мемориальный музей Союза советских граждан. Дело в том, что в эту страну в годы войны в рабство были угнаны тысячи молодых советских девушек.

Им всем было по 15-16 лет. Советские девушки. Одна мечтала о сцене, другая хотела стать врачом, третья — летчицей. Но в 1942-м пришли фашисты. Девчонок хватали сотнями, грузили в вагоны для скота и отправляли на каторжные работы в Германию. По прибытии выдавали документ: имя, фамилия, год рождения, правила поведения.

Прямо на станции раздевали догола, делили на отряды. Жили в бараках, работать приходилось и днем, и ночью даже во время бомбежек. Питались тем, что немцы выбрасывали из столовой.

Они уехали в Бельгию за мужьями, которых встретили в тех же трудовых лагерях. И хотя бельгийское королевство их приняло, оно никогда так и не стало для них родным. Родной была советская культура — она объединяла, вдохновляла и помогала дальше жить. День Победы так и остался главным праздником на всю жизнь.

В 2013-м они дали свой последний концерт. А ведь раньше собирались по два раза в неделю, устраивали чтения, чаепития, пели песни — русские, украинские, народные, военные — рисовали, вязали, проводили выставки. В лучшие времена Союз советских граждан объединял до 5 тысяч человек.

А еще они многое делали для сохранения и продвижения русского языка. Бессменный председатель Вера Кушнарева — скромная и энергичная — сумела привить и двоим сыновьям, и мужу свою любовью к родине. Детей потом отправляла в "Артек" и приезжала погостить с ними пару месяцев у родственников.

Связь с домом не прерывалась никогда, даже в самый разгар холодной войны. На счету Союза советских граждан десятки благотворительных акций — они собирали и отправляли деньги детям Чернобыля, пострадавшим во время землетрясения в Армении, в 2011-м отправили средства в Россию.

В руках Клавдия Безродная бережно держит главный для нее документ — советский паспорт. Все бумаги, в том числе и те, что выданы в немецком лагере, легли в основу постоянной экспозиции, а сам дом, где сейчас по-прежнему преподают русский язык, советские женщины решили принести в дар России.

"Это наш дом, и он должен вернуться домой в Россию. Мы свою родину любим и никогда ее не забудем", — призналась Вера Кушнарева.

С момента основания организации прошло уже 75 лет, но основатели по-прежнему здесь, а зал на открытии экспозиции полный. Вновь звучат песни тех лет в исполнении юных учеников. Их дело продолжает жить, остается не исполненной лишь одна мечта — еще раз приехать домой, чтобы увидеть, какой стала страна, а заодно побывать на юбилейном Параде Победы.

Источник: Вести

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Последнее: Удивительная новость из Бельгии. Там открыт Мемориальный музей Союза советских граждан. Дело в том, что в эту страну в годы войны в рабство были угнаны тысячи молодых советских девушек. Им всем было по 15-16 лет. Советские девушки. Одна мечтала о сцене, другая хотела стать врачом, третья — летчицей. Но в 1942-м пришли фашисты. Девчонок хватали сотнями, […]