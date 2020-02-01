«Автомобилист» добился победы в Магнитогорске

«Автомобилист» добился победы в Магнитогорске

01.02.2020, 18:06, Новости дня

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился матчем в Магнитогорске. Местный "Металлург" принимал "Автомобилист" из Екатеринбурга и проиграл 2:3.

"Магнитка" вела 1:0 и 2:1 после голов Богдана Потехина и Денниса Расмуссена, но гости отыгрывались за счет шайб Алексея Василевского и Питера Холланда. Вплоть до 58 минуте на табло держался счет 2:2, но последовал точный бросок игрока "Автомобилиста" Брукса Мойсека. В итоге гости победили с результатом 3:2.

После этого выигрыша у "Автомобилиста" стало 69 очков, и он занимает четвертое место в Восточной конференции. "Металлург" с 56 очками идет восьмым, также на Востоке.

Источник: Вести



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