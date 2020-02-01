В Минске Помпео встретился с правозащитниками и резидентами ПВТ

Белорусские правозащитники сообщили в субботу о встрече с госсекретарем США Майка Помпео во время его визита в Минск. Глава госдепа и представители правозащитного центра "Весна" , Белорусского Хельсинкского комитета, Офиса по правам людей с инвалидностью и Общества белорусского языка обсудили защиту прав человека в Белоруссии, пишет РИА Новости.
По словам членов центра "Весна", Помпео рассказали о ряде проблем в белорусском обществе: нарушении прав профсоюзов, ситуацию с языками, трудности с реализацией права граждан собрания и митинги. В ответ Помпео сообщил, что поднимал тему прав человека во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Помпео отметил, что, хотя прогресс в сфере прав человека и демократии в Белоруссии заметен, он недостаточен, чтобы вести речь о полной отмене американских санкций в отношении Минска.
После беседы с Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем госсекретарь США посетил Парк высоких технологий Белоруссии. Гостю показали презентации пяти компаний-резидентов парка, которые работают по контрактам с США. Из 751 резидента ПВТ более 280 выполняют те или иные виды работ или услуг для США. В прошлом году они произвели работ на 900 миллионов долларов.
Как сообщил директор ПВТ Всеволод Янчевский, "в мире IT и высоких технологий США — это страна номер один, бесспорный лидер". Поэтому, заключил Янчевский, для белорусских IT-компаний американский рынок — важнейший.
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