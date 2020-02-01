ЛАГ отвергла «сделку века» вслед за Палестиной

Лига арабских государств (ЛАГ) решила поддержать позицию Палестины и отвергла план президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта. Глава палестинского МИД Рияд аль-Малики на итоговой пресс-конференции по итогам экстренного заседания глав МИД межарабского сообщества заявил, что Лига будет добиваться поддержки этого решения со стороны Организации исламского сотрудничества, Африканского союза и Движения неприсоединения. Генсек ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт добавил, что решение было принято всеми арабскими государствами, и сводится к тому, что "сделка века" отвергается.

Так называемая "сделка века" была заключена 28 января. Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил в Вашингтоне ключевые положения плана урегулирования палестино-израильского конфликта. США предлагают странам взаимно признать оба государства, связать тоннелем сектор Газа и Западный берег реки Иордан, а столицей Палестины признать лишь часть Восточного Иерусалима. При этом Иерусалим Трамп назвал "неделимой столицей" Израиля.

С целью продвижения урегулирования США предлагают 50 миллиардов долларов инвестиций, которые пойдут, в том числе, на создание новых рабочих мест для палестинцев и компенсации за утраченное жилье.

Из арабских государств резко негативное отношение к "сделке века" высказали Ирак, Йемен и Иордания. Большинство же арабских стран выразило осторожный оптимизм.

Источник: Вести

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