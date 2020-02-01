США не готовы отменить санкции против Беларуси

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты на данный момент не готовы отменить санкции против Беларуси. Об этом он заявил 1 февраля на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Видео брифинга опубликовано на YouTube-канале белорусского государственного агентства «Белта».

“Что касается прав человека и санкций. Сегодня мы видим улучшение ситуации на этом фронте. Дальнейший прогресс – это единственный способ снятия санкций, но пока мы не дошли до этой точки. Такие [встречи], как сегодня, приближают нас к этой цели“, – подчеркнул американский дипломат.

ВИДЕОВидео: Информационное агентство БелТА / YouTube

Беларусь и лично белорусский президент Александр Лукашенко находятся под американскими санкциями с 2004 года, когда Конгресс Соединенных Штатов принял «Акт о демократии в Беларуси». В документе содержатся требования к белорусским властям освободить политических заключенных, прекратить преследование оппозиционеров и СМИ, а также ввести честные выборы президента.

Помпео прибыл в Беларусь 1 февраля. Это первый визит государственного секретаря США в Беларусь за 25 лет. Во время поездки в Минск Помпео встретился с Лукашенко и главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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