Эльбрус: на высоте 5,2 тысячи метров стало плохо альпинисту

На Эльбрусе начались поисково-спасательные работы.
Перед этим в экстренные службы Кабардино-Балкарской Республики поступил сигнал, что на высоте 5,2 тысячи метров у альпиниста началась горная болезнь.
Группа спасателей МЧС из семи человек выдвинулась на помощь.
Важно, что перед восхождением альпинисты зарегистрировали свой маршрут в МЧС России, передает "Интерфакс".
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