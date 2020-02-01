Эльбрус: на высоте 5,2 тысячи метров стало плохо альпинисту

На Эльбрусе начались поисково-спасательные работы.

Перед этим в экстренные службы Кабардино-Балкарской Республики поступил сигнал, что на высоте 5,2 тысячи метров у альпиниста началась горная болезнь.

Группа спасателей МЧС из семи человек выдвинулась на помощь.

Важно, что перед восхождением альпинисты зарегистрировали свой маршрут в МЧС России, передает "Интерфакс".

Источник: Вести

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